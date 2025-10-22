L'Oréal chute après un T3 en-deçà des attentes

L'Oréal OREP.PA chute à la Bouse de Paris mercredi après avoir fait état la veille de résultats en-deçà des attentes au troisième trimestre, les analystes citant la faible performance du groupe aux États-Unis et en Amérique latine.

Vers 07h08 GMT, le titre du géant français des cosmétiques recule de 6,7% à 371,35 euros, lanterne rouge du CAC 40 qui cède au même moment 0,7%.

L'Oréal a fait état mardi soir d'une croissance de 4,2% à données comparables de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, sous le consensus de +4,9% établi par Visible Alpha et cité par Jefferies.

"Les Etats-Unis et l'Amérique latine sont responsables de l'écart", ont souligné les analystes de Jefferies.

L'Oréal a affiché un chiffre d'affaires en hausse de 1,4% en Amérique du Nord et de 4,4% en Amérique latine. Les analystes attendaient respectivement une croissance de 3,1% et de 9,3% pour ces régions, selon Jefferies.

"Nous pensons qu'il s'agit là d'une lacune notable au troisième trimestre par rapport aux attentes élevées du marché", écrivent-ils dans une note.

Ce constat est partagé par les analystes de Barclays, qui mentionnent la sous-performance de L'Oréal aux États-Unis et le ralentissement en Amérique latine.

La performance du groupe en Chine, où la croissance affiche une hausse à un chiffre sur le trimestre, est par ailleurs qualifiée de "meilleure mais peu satisfaisante" par Barclays.

"Compte tenu du manque de visibilité fourni par la direction et le risque d'un ralentissement de la croissance en Chine et d'un déstockage dans le secteur de la parfumerie, nous nous attendons à ce que l'action soit sous pression", avertit également Deutsche Bank dans une note.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)