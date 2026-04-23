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L'Oréal brille, Biomérieux manque de souffle
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 10:13

La saison des résultats bat son plein : L'Oréal rayonne après un premier trimestre record, tandis que STMicroelectronics électrise le marché en annonçant le grand retour de la demande. A l'inverse, Biomérieux et Sainsbury plongent dans le rouge après des révisions d'objectifs.

Actions en hausse

L'Oréal ( 9%) : le géant français des cosmétiques dépasse les attentes avec un chiffre d'affaires de 12,2 MdsEUR au premier trimestre. Cette croissance de 9,4%, portée par des ventes en hausse de 6,7%, a rassuré les investisseurs sur la solidité du groupe.

STMicroelectronics ( 8%) : ignore le bénéfice net divisé par 3 pour miser sur le CA du 1er trimestre à 3,10 MdsUSD qui bat les 3,04 MdsUSD attendus, la guidance 2e trimestre de 3,45 MdsUSD ( 25%) signant le retour de la demande.

Forvia ( 7%) : bondit suite aux rumeurs de cession de l'activité "intérieurs" au fonds d'investissement Apollo. Cette opération, d'un montant de 1,4 MdsEUR, permettrait à l'équipementier automobile de renforcer sa structure financière.

Nestlé ( 6%) : malgré un chiffre d'affaires en repli, le leader agroalimentaire surpasse le consensus avec une croissance organique de 3,5% au premier trimestre. Le fabricant des barres Kitkat a également confirmé ses prévisions annuelles, visant notamment une accélération de la croissance interne.

Nokia ( 6%) : capitalise sur le jackpot IA avec un résultat d'exploitation de 281 MEUR qui écrase les 250 MEUR attendus, les commandes data centers atteignant 1 MdEUR. Le finlandais relève sa guidance infrastructure réseau de 6-8% à 12-14%, confirmant son virage hors télécoms.

Dassault Systèmes ( 3%) : fait l'impasse sur l'effet change (-4% publié) pour retenir le flux de trésorerie qui bondit de 17% à 949 MEUR au 1er trimestre, la 3DEXPERIENCE et le cloud doublant la croissance du CA logiciel. L'éditeur français maintient le cap 2026, l'ARR grimpant de 6%.

Actions en baisse

Biomérieux (-12%) : le spécialiste français des prélèvements et des diagnostics publie un chiffre d'affaires en recul de 10,4% et 3,9% en donnée organique. Le groupe annonce un abaissement de ses perspectives pour 2026 "au regard de la performance du premier trimestre et de la dynamique actuelle du marché".

Kongsberg (-14%) : l'entreprise de défense norvégienne finalise la scission de ses activités maritimes. L'opération a entraîné l'émission de 879 609 245 nouvelles actions Kongsberg maritime et a ramené le capital social de la holding à 167,1 MNOK.

Axfood (-8%) : bien que le groupe de distribution alimentaire publie un chiffre d'affaires plutôt en ligne avec les prévisions, le résultat opérationnel ajusté est lui en dessous des attentes. Le chiffre d'affaires a progressé de 2,6% pour atteindre 21 595 MSEK légèrement en dessous des 21 987 MSEK prévus par Modular Finance. Des résultats qui déçoivent le marché.

J Sainsbury (-6%) : l'entreprise britannique publie un bénéfice avant impôts sous-jacent inférieur aux attentes. La société avertit que la durée et l'ampleur du conflit au Moyen-Orient sont "très incertaines" et pourraient peser sur ses profits, en témoignent les prévisions pour l'exercice 2026.

Sartorius Stedim (-3%) : la biotech française confirme ses prévisions pour l'exercice 2026 malgré une légère baisse de la rentabilité au premier trimestre. La marge d'exploitation s'est établie à 30,7% contre 30,8% un an plus tôt.

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