L’Oréal annonce le lancement de son sixième plan d’actionnariat salarié

Clichy, le 9 juin 2026 – L’Oréal annonce le lancement de sa sixième opération d’actionnariat salarié afin de permettre aux salariés du Groupe d’acquérir des actions L’Oréal et de les associer étroitement au développement de l’entreprise. Ce plan sera déployé dans tous les pays où cela est possible, soit 63 pays au total. Il portera sur un nombre maximum de 300 000 actions, identique à l’année dernière.

À l’occasion de cette sixième édition, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L’Oréal , a déclaré : « Fidèles à notre volonté d'associer nos collaborateurs à la réussite de notre entreprise et de partager la valeur créée, nous lançons cette année un sixième plan d'actionnariat salarié. Ce dispositif, dont le succès ne s'est jamais démenti depuis la première édition en 2018, a vocation à être renouvelé chaque année 1 . »

Les bénéficiaires éligibles auront la possibilité d’acquérir des actions L’Oréal en utilisant une formule de souscription dite « classique ». Ils bénéficieront également d'un abondement dans les conditions décrites dans la documentation préparée à leur attention.

Informations essentielles :

L’opération portera sur un nombre maximum de 300 000 actions (abondement compris).

La période de souscription s’étendra du 10 juin au 24 juin 2026.

Le règlement-livraison de l’offre est prévu pour le 30 juillet 2026.

Le prix de souscription des actions a été fixé le 5 juin 2026 et est égal à la moyenne des cours d’ouverture de l’action L’Oréal sur le marché Euronext Paris durant les vingt jours de Bourse précédant cette décision, diminuée d’une décote de 20 %.

Les actions souscrites en direct, ainsi que les parts provenant du Fonds Commun de Placement d’Entreprise, seront bloquées pendant une période de cinq ans, sauf survenance de l’un des cas de déblocage anticipé prévus par la règlementation française et sous réserve de leur applicabilité dans les différents pays de déploiement de l’offre.

La demande d’admission à la cote sur le marché Euronext Paris des actions L’Oréal émises dans le cadre de l’opération sera effectuée dès que possible après l’augmentation de capital. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN : FR0000120321) et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titre L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables a la date de publication du présent communique, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

A propos de L’Oréal

Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 40 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 95 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e- commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 44,05 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 22 centres de recherche répartis dans 9 hubs régionaux à travers le monde, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et plus de 8 000 talents du digital, de la tech et de la data, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

En 2025, le magazine Fortune a nommé L'Oréal entreprise la plus innovante d'Europe, parmi 300 entreprises, dans un classement couvrant 21 pays et 16 secteurs d'activité en Europe.

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Ce communiqué est sécurisé et authentifié avec la technologie blockchain.

Vous pouvez vérifier son authenticité sur le site www.wiztrust.com

1 Les offres d’actionnariat salarié futures seront soumises notamment aux décisions sociales en la matière, à l’autorisation des autorités concernées, notamment l’Autorité des Marchés Financiers en France, à la réalisation des démarches requises auprès des représentants du personnel ainsi qu'aux conditions de marché et à la conjoncture. Il est précisé que les conditions proposées pourraient varier d’année en année.

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