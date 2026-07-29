L'Oréal affiche un premier semestre en hausse, toutes les régions en croissance

Des soins capillaires aux parfums de luxe, de la Chine aux Etats-Unis, le géant français des cosmétiques L'Oréal a publié mercredi des résultats en hausse au premier semestre, soutenus par toutes les catégories et toutes les géographies, y compris en Asie.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le mastodonte, propriétaire des marques Garnier, Maybelline ou Lancôme, a vu son bénéfice net grimper de 5,3% à 3,55 milliards d'euros de début janvier à fin juin, par rapport à la même période un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires sur cette période atteint près de 23,8 milliards d'euros (+5,8% sur un an), dopé en particulier par les produits professionnels (Kérastase...) et dermatologiques (Laroche Posay, Vichy...). C'est un chiffre conforme à un consensus d'analystes interrogés par Factset.

La marge d'exploitation s'affiche sur la période à 21,3%, un "record" selon le groupe.

"L'Oréal maintient sa forte dynamique et accroît sa surperformance par rapport au marché mondial de la beauté", a fait valoir Nicolas Hieronimus, le directeur général de L'Oréal, cité dans un communiqué de la société.

Pour le second semestre, le dirigeant table sur une demande toujours "forte", indiquant anticiper "une nouvelle année de croissance" du chiffre d'affaires ainsi qu'une "progression" de la rentabilité.

"Nous sommes confiants quant à la seconde partie de l'année car notre plan d'innovations va se poursuivre avec de beaux lancements en perspective, et grâce à la poursuite du déploiement de nos acquisitions récentes comme Medik 8, ColorWow ou encore Dr.G.", a précisé le dirigeant à l'AFP.

Redressement en Asie

Les ventes semestrielles progressent dans l'ensemble des régions, avec une performance particulièrement marquée en Europe, son principal marché (un chiffre d'affaires en hausse de 8% à 8,1 milliards d'euros). L'Amérique du Nord, deuxième marché du groupe, affiche aussi une progression solide (+4,2% à 6 milliards d'euros).

Surtout, la région Asie du Nord, où le luxe avait marqué le pas sur fond de ralentissement économique, poursuit sa reprise avec un chiffre d'affaires en hausse de 2,3% à 5,5 milliards d'euros. Le moteur principal est la Chine, où le marché continue de s'améliorer progressivement.

"Depuis un an, le marché de la beauté se redresse en Chine, notamment à travers la distribution sélective. Et L'Oréal surperforme le marché grâce en particulier à ses performances à deux chiffres dans le luxe, la beauté dermatologique ou encore les produits professionnels de coiffure", souligne Nicolas Hieronimus à l'AFP.

Par divisions, les ventes des produits professionnels ont continué d'afficher une forte progression sur le semestre (+14,7%), portées par la montée en gamme du soin du cheveu et les services sur mesure proposés dans les salons de coiffure.

Les produits dermatologiques connaissent une tendance similaire (+9,3%), tout comme le luxe (+4,4%), dopé par les parfums. L'Oréal note notamment le succès de Prada Paradigme et le déploiement réussi d'Emporio Armani.

La principale division, les produits grands publics, est en hausse plus modérée (+2,7%).

Selon le cabinet de conseil McKinsey, le marché mondial de la beauté devrait croître de 5% par an jusqu'à 2030, avec des critères d'achats en évolution, les consommateurs privilégiant la qualité du produit et son efficacité, mais aussi son prix abordable.