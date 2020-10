Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal affiche un CA de 20,11 milliards d'euros au 30 septembre Reuters • 22/10/2020 à 18:15









22 octobre (Reuters) - L'OREAL SA OREP.PA : * COMMUNIQUÉ : "CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2020" * CROISSANCE EXCEPTIONNELLE DE COSMÉTIQUE ACTIVE : + 15,2% À DONNÉES COMPARABLES * TROISIÈME TRIMESTRE EN CROISSANCE : + 1,6% À DONNÉES COMPARABLES * À DONNÉES PUBLIÉES, LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE, AU 30 SEPTEMBRE 2020, ATTEINT 20,11 MILLIARDS D'EUROS, SOIT - 8,6% * CROISSANCE FORTE EN CHINE CONTINENTALE : + 20,8% À DONNÉES COMPARABLES * NOTRE PERFORMANCE AU T3 NOUS CONFORTE DANS NOTRE AMBITION DE RÉALISER UN H2 EN CROISSANCE À DONNÉES COMPARABLES AINSI QUE DE DÉLIVRER UNE SOLIDE RENTABILITÉ - PDG Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur OREP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -0.52%