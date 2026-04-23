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L'Oréal : à 378E, efface toutes ses pertes depuis le début de la guerre
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 09:52

Les trimestriels de l'Oréal surprennent par leur vigueur : le titre bondit de 9% à 378E, efface toutes ses pertes depuis le début de la guerre, refranchit la MM200 (374,5E).
La sortie par le haut du corridor 344E/367E (MM50) ouvrait le chemin d'un retracement des 390E, resterait ensuite à combler le "gap" des 395, 65E du 27/02

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L'OREAL
373,1000 EUR Euronext Paris +8,18%
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