L'Oréal : à 378E, efface toutes ses pertes depuis le début de la guerre
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 09:52
La sortie par le haut du corridor 344E/367E (MM50) ouvrait le chemin d'un retracement des 390E, resterait ensuite à combler le "gap" des 395, 65E du 27/02
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