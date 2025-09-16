L'Oréal: -3%, sous 378E
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 11:05
Valeurs associées
|381,0500 EUR
|Euronext Paris
|-1,94%
A lire aussi
-
(Zonebourse.com) Après le rebond de ces dernières séances, le titre BAE Systems plc revient au contact de la zone de résistance des 1982 GBX. Cette zone de cours pourrait susciter de nouveaux dégagements et renvoyer le titre sur les 1800 GBX, première zone de soutien ... Lire la suite
-
La société d'investissement Wendel a annoncé mardi la cession de 23,3 millions d'actions du groupe français d'inspection et de certification Bureau Veritas , portant sa participation à 21,4% du capital, contre 26,5% auparavant. Le montant total de la cession s'élève ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
Les tensions politiques et économiques en France sont susceptibles de créer une forte volatilité sur certaines grandes valeurs cotées en Bourse. Des actions comme Vinci, Engie et Air France-KLM risquent fort de se retrouver au cœur de l'attention des traders, chacune ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer