L'Oréal : -3%, sous 369,5E information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 14:14









(CercleFinance.com) - L'Oréal rechute de -3%, sous 369,5E (sous la MM50 qui gravite vers 371E) et presque au contact de la MM100 (368E).

Le titre devrait retrouver un soutien technique vers 363E (ex-support du 18 juillet qui coïncide désormais avec le support oblique moyen terme issu du plancher des 335/336E des 7 et 9 avril.





Valeurs associées L'OREAL 374,4000 EUR Euronext Paris -1,43%