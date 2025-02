L'or soutenu par la "tendance à la diversification des réserves" (Coface)

(AOF) - "L'or a clôturé à un niveau record de 2 921 dollars l’once, le 15 février 2025, soit une hausse de 45 % par rapport à l'année précédente", relève Coface dans une note sur cet "actif refuge clé". L’assureur-crédit estime que la tendance actuelle à la diversification des réserves "devrait soutenir des prix élevés à moyen terme", en plus de "l’incertitude géoéconomique persistante". Il pointe "la multiplication des chocs mondiaux", crises sanitaires et climatiques, tensions géopolitiques qui a conduit les gouvernements et investisseurs privés à augmenter leurs réserves d'or depuis 2019.

En 2024, les banques centrales représentaient 21 % de la demande totale d'or, soit une augmentation de 10 points par rapport à 2019, précise-t-il.

La demande de la Banque populaire de Chine a augmenté ces dernières années, relève Coface, ajoutant que les fluctuations du cours de l'or ont montré "une forte corrélation (supérieure à, 0,77) avec l'accumulation des réserves chinoises"

Plusieurs économies émergentes pourraient "compte tenu de l'environnement géopolitique volatil actuel" chercher à réduire leur dépendance à l'égard de l'économie américaine en augmentant leurs réserves d'or, et cette tendance "suggère une pression continue à la hausse sur les prix de ce métal précieux, au moins jusqu'au premier semestre 2025".