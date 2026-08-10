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L'or revient en force face à une Fed jugée moins offensive
information fournie par AOF 10/08/2026 à 21:20
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(Zonebourse.com) - L'or retrouve de son éclat depuis quelques séances, les contrats à terme américains étant remontés d'environ 4 000 dollars l'once à près de 4 500 dollars. Les discussions autour d'un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran ont pu accompagner ce mouvement en réduisant les risques inflationnistes liés au pétrole, mais le principal moteur du rebond semble résider dans la brusque révision des anticipations de taux américains.

Ce changement de perception a été provoqué par la double déception des chiffres de l'emploi publiés la semaine dernière. ADP n'a recensé que 44 000 créations de postes privés en juillet, contre 70 000 attendues, avant que le rapport officiel ne fasse état d'une destruction inattendue de 23 000 emplois, alors que le consensus en espérait 80 000. Les estimations de mai et juin ont en outre été abaissées de 103 000 postes au total, renforçant l'impression d'un marché du travail en perte de vitesse.

Sous l'effet de ces publications, la probabilité implicite d'un relèvement des taux en septembre est retombée d'environ 70% à 50%. Les investisseurs n'anticipent désormais plus que deux hausses d'ici mars 2027, suivies d'un statu quo prolongé, ce qui traduit des doutes croissants sur la capacité de la Fed à maintenir durablement une ligne restrictive sous Kevin Warsh.

Cette réévaluation paraît d'autant plus révélatrice que plusieurs variantes de la règle de Taylor continuent de suggérer un taux directeur supérieur d'au moins 100 points de base à son niveau actuel. Le rebond de l'or ne préfigure donc pas nécessairement un assouplissement prochain, mais reflète plutôt le scepticisme du marché quant à la volonté de la Fed d'appliquer le durcissement que l'inflation pourrait encore justifier. Le métal jaune retrouve ainsi son rôle d'assurance contre une possible érosion de la crédibilité monétaire américaine.

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