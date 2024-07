L'or repart de l'avant

"Nous pensons que l'or devrait continuer à s'apprécier, compte tenu notamment de la tendance baissière du dollar américain (par rapport aux autres devises) et des taux d'intérêt réels aux Etats-Unis", explique Charlotte Peuron, gérante de fonds actions chez Crédit Mutuel Asset Management.

(AOF) - L'once d'or, qui n'a pas été épargnée ces derniers jours par les dégagements à l'instar des actions, reprend des couleurs. Elle gagne 0,75% à 2382,24 dollars. Le métal précieux retrouve sa corrélation inverse avec le rendement du 10 ans américain, qui recule de 4,7 points de base à 4,20%. L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,5% en juin en rythme annuel comme attendu après une progression 2,6% en mai. En version core, il a augmenté de 2,6% en rythme annuel, contre un consensus de 2,5% et une progression de 2,6% en mai.

