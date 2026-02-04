L'or remonte vers les 5.100 dollars, les tensions entre les États-Unis et l'Iran stimulant la demande de valeurs refuges

par Ishaan Arora

Le prix de l'or a rebondi pour s'approcher des 5 100 dollars mercredi, soutenu par la demande de valeurs refuges alors que les tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran ont renforcé l'attrait du lingot, un jour après avoir enregistré sa meilleure journée en plus de 17 ans.

L'or au comptant XAU= était en hausse de 2,9 % à 5 082,94 $ l'once, à 8h13 GMT, après avoir bondi de près de 6% mardi, son plus grand gain quotidien depuis novembre 2008. Le lingot a atteint un record de 5 594,82 $ jeudi dernier.

Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en avril ont grimpé de 3,4% à 5 103,50 dollars l'once.

L'armée américaine a abattu mardi un drone iranien qui s'était approché "agressivement" du porte-avions Abraham Lincoln en mer d'Arabie, a déclaré l'armée américaine.

L'or rebondit depuis son plus bas niveau de 4 403,24 dollars atteint lundi, après la plus forte liquidation en deux jours depuis des décennies .

"Après un tel rallye, une correction était attendue, elle n'était pas surprenante et avec la remontée de l'or, les fondamentaux n'ont pas beaucoup changé", a déclaré Soni Kumari, analyste chez ANZ, ajoutant que la toile de fond géopolitique et économique restait principalement inchangée.

Goldman Sachs a déclaré mercredi qu'il voyait un risque important de hausse de ses prévisions de fin d'année pour l'or à 5 400 dollars si les banques centrales maintiennent leur récent rythme d'accumulation et si les investisseurs privés augmentent leurs achats d'ETF sur l'or.

"Nous prévoyons les mêmes niveaux de 5 600 $ (pour l'or) d'ici la fin du premier semestre ou la fin avril, tandis que les prix continueront à augmenter par la suite et notre objectif de fin d'année est de 6 000 $ l'once", a déclaré Jigar Trivedi, analyste de recherche principal chez IndusInd Securities.

L'argent au comptant XAG= a augmenté de 6,1% à 90,34 dollars l'once. Il a atteint un record de 121,64 dollars jeudi, mais a chuté à 71,33 dollars lundi, son plus bas niveau depuis un mois, après avoir enregistré une chute record de 27% en une seule séance vendredi.

Les marchés attendent maintenant les données sur la masse salariale privée ADP pour plus d'indices sur la politique de la Réserve fédérale, même si la fermeture partielle du gouvernement américain a retardé le rapport sur l'emploi de janvier, qui est très surveillé.

Le platine au comptant XPT= a augmenté de 5,6% à 2 334,25 $ l'once, tandis que le palladium XPD= a gagné 5,4% à 1 826,21 $.

