L'or réduit ses pertes alors que Trump reporte les frappes sur les actifs énergétiques de l'Iran

Un lingot d'or sur fond de graphique boursier (image générée par IA) (Crédits: Adobe Stock)

par Ashitha Shivaprasad

L'or a réduit ses pertes pour se remettre d'un plus bas de quatre mois lundi, après que le président américain Donald Trump a reporté les frappes militaires sur l'infrastructure iranienne, mais les prix étaient toujours en baisse pour une neuvième session consécutive alors que les paris sur des taux d'intérêt plus élevés ont diminué l'attrait du métal.

L'or au comptant XAU= a reculé de 0,9% à 4 448,32 dollars l'once à 1314 GMT, après avoir chuté de plus de 8% plus tôt à un plus bas en séance de 4 097,99 dollars. Il a enregistré sa pire performance hebdomadaire depuis 1983 vendredi.

Les contrats à terme sur l'or américain ont chuté de 2,7% à 4 451,40 dollars.

"La vente de nuit a été une continuation de la liquidation longue que nous avons vue au cours des dernières sessions, alimentée en grande partie par les attentes de la hausse des taux d'intérêt. Le retournement spectaculaire s'est produit après le post de Trump sur Truth Social. Le titre a déclenché de vastes revirements sur les marchés - métaux, énergie et actions", a déclaré David Meger, directeur du négoce des métaux chez High Ridge Futures.

"On peut supposer que la volatilité va se poursuivre", a-t-il ajouté.

L'augmentation des prix de l'énergiedue à la guerre contre l'Iran a récemment accru les paris sur le maintien des taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps. L'or, malgré sa réputation de couverture de l'inflation et de valeur refuge, a eu du mal à profiter de la hausse des taux qui augmente le coût d'opportunité de la détention de ce métal sans rendement.

Trump a déclaré que les États-Unis et l'Iran avaient eu des discussions constructives et qu'il reporterait toute frappe sur les centrales électriques et les infrastructures énergétiques. Les conversations avec l'Iran se poursuivront tout au long de la semaine, a-t-il déclaré dans un message sur les réseaux sociaux. Toutefois, l'agence de presse iranienne Fars, citant une source, a déclaré qu'il n'y avait pas de communications directes ou indirectes avec les États-Unis.

À la suite des commentaires de Trump, les prix du pétrole ont chuté et le dollar s'est replié. Un dollar plus faible rend les lingots d'or plus abordables pour les détenteurs d'autres devises.

Le prix de l'or au comptant a chuté de près de 16 % depuis le début du conflit au Moyen-Orient le 28 février, et a reculé de plus de 20 % par rapport à son pic record de 5 594,82 $ atteint le 29 janvier.

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,5% à 68,76 dollars l'once tandis que le platine XPT= a glissé de 1,6% à 1 892,22 dollars. Le palladium XPD= a augmenté de 3,2% à 1 448,65 dollars.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))