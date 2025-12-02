 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 095,50
-0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'or noir proche de son plancher annuel
information fournie par AOF 02/12/2025 à 17:37

(AOF) - Les cours du pétrole s’affichent en léger repli à la clôture des places européennes, -0,36%, à 63,10 dollars pour le Brent de la Mer du Nord, et -0,45%, à 59,28 dollars pour le WTI. Pourtant, les tensions géopolitiques sont nombreuses. Il y a principalement les attaques fréquentes de l’Ukraine contre des installations russes, destinées à couper la Russie de l’une de ses plus importantes source de revenus, mais aussi les tensions entre les Etats-Unis et le Venezuela, un producteur important d’or noir.

Toutefois, ces tensions géopolitiques, qui seraient de nature à faire grimper le prix du pétrole, sont contrebalancées par les inquiétudes, récurrentes, d'une surabondance de l'offre. Que ce soit à Londres ou à New York, le prix de l'or noir évolue proche de son plancher annuel.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

1 commentaire

  • 17:43

    Et pourtant toujours aussi cher à la pompe, magique....

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La cheffe des députés Rassemblement national, Marine Le Pen, à Oignies le 28 novembre 2025 ( AFP / Francois LO PRESTI )
    Dépassée par Bardella, Le Pen réaffirme sa primauté
    information fournie par AFP 02.12.2025 18:18 

    Surclassée par son dauphin dans les sondages, Marine Le Pen a encore martelé mardi qu'elle se présentera en 2027 "si (elle) peut être candidate", tout en vantant la "force de (son) duo" avec Jordan Bardella, appelé à la remplacer en cas d'empêchement judiciaire. ... Lire la suite

  • jcdecaux-1 (Crédit: L. Grassin / )
    JCDecaux à l'affiche du métro finlandais
    information fournie par AOF 02.12.2025 18:12 

    (AOF) - JCDecaux annonce avoir remporté, à la suite d'un appel d'offres, un contrat de 8+2 ans avec l'Autorité des Transports de la Ville d'Helsinki et Länsimetro Oy pour l'exploitation de l'ensemble des espaces publicitaires des stations de métro d'Helsinki et ... Lire la suite

  • La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet le 2 octobre 2025, à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Critique contre les patrons: Sophie Binet (CGT) mise en examen pour injure publique
    information fournie par AFP 02.12.2025 18:08 

    La leader de la CGT, Sophie Binet, a déploré mardi sur France Inter sa mise en examen pour "injure publique" après avoir qualifié en janvier à la radio les patrons de "rats qui quittent le navire" dont "le seul objectif, est l'appât du gain". Le mouvement patronal ... Lire la suite

  • Shein: la commission du développement durable va saisir la procureure de la République
    Shein: la commission du développement durable va saisir la procureure de la République
    information fournie par AFP Video 02.12.2025 18:01 

    Constatant l'absence de Shein à une convocation, la présidente de la commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire de l'Assemblée nationale Sandrine Le Feur annonce qu'elle va saisir la procureure de la République. SONORE

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank