L'or noir proche de son plancher annuel

(AOF) - Les cours du pétrole s’affichent en léger repli à la clôture des places européennes, -0,36%, à 63,10 dollars pour le Brent de la Mer du Nord, et -0,45%, à 59,28 dollars pour le WTI. Pourtant, les tensions géopolitiques sont nombreuses. Il y a principalement les attaques fréquentes de l’Ukraine contre des installations russes, destinées à couper la Russie de l’une de ses plus importantes source de revenus, mais aussi les tensions entre les Etats-Unis et le Venezuela, un producteur important d’or noir.

Toutefois, ces tensions géopolitiques, qui seraient de nature à faire grimper le prix du pétrole, sont contrebalancées par les inquiétudes, récurrentes, d'une surabondance de l'offre. Que ce soit à Londres ou à New York, le prix de l'or noir évolue proche de son plancher annuel.