L'or et le baril de Brent soutenus par les menaces au Moyen-Orient

(AOF) - Les cours de l'or et du baril de Brent ont accéléré à la hausse en fin d'après-midi; le premier gagnant 1,08% à 2663,25 dollars et le second progressant de 2,87% à 73,54 dollars. Ils ont réagi à l'annonce par les Etats-Unis que l'Iran se préparerait à lancer une attaque de missiles balistiques contre Israël, selon les déclaration d'un haut responsable de la Maison Blanche à la presse américaine.

"Nous soutenons activement les préparatifs défensifs visant à défendre Israël contre cette attaque. Une attaque militaire directe de l'Iran contre Israël aurait de graves conséquences pour l'Iran " a prévenu ce responsable.

La République islamique n'avait jusqu'à présent pas répliqué à l'assassinat du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, à Téhéran fin juillet. La frappe avait été imputée à Israël. Sa mort a été suivie vendredi soir par l'élimination par Israël d'Hassan Nasrallah du chef du Hezbollah, important allié de l'Iran.