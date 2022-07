L'or en euros tire son épingle du jeu

L'or reste une valeur refuge en cas de crise(© DR)

Si le cours du métal jaune en dollars baisse depuis le début de l’année, celui libellé en euros progresse, grâce au raffermissement de la monnaie américaine. Une bonne nouvelle pour les investisseurs français qui détiennent de l’or à titre de diversification, suivant les conseils du Revenu.

L’or joue-t-il pleinement son rôle de placement refuge ? Depuis le début de l’année, le cours du métal jaune libellé en dollars a baissé de 5,6%.

Avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, il avait franchi début mars la barre des 2.000 dollars l’once (déjà atteinte à l’été 2020 en plein cœur de la crise sanitaire), mais il est retombé aujourd’hui dans la zone des 1715 dollars.

C’est toutefois nettement mieux que les actions. Le S&P 500 perd 19% depuis le 1er janvier dernier, et le CAC 40 13,5%.

L’inflation galopante (9,1% aux Etats-Unis en juin sur un an, 8,6% en zone euro sur la même période) entraîne une remontée rapide des taux d’intérêt. La Réserve fédérale américaine a augmenté en juin ses taux directeurs de 0,75 point, la plus forte hausse depuis 1994. Une autre augmentation - peut-être d’une ampleur supérieure à 0,75 point - paraît inévitable, et la Banque Centrale Européenne se prépare elle aussi à relever ses taux directeurs pour la première fois depuis 2011.

La tendance sur les taux longs est aussi haussière. Le 10 ans américain se situe à 3% et l’OAT 10 ans en France dépasse les 1,8%.

De fait, les taux d’intérêt réels (taux nominaux moins inflation) sont toujours ancrés en territoire négatif, mais ils remontent. Cette situation est défavorable au métal jaune.

Parmi les facteurs qui ont pesé sur le