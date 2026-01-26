L'or dépasse les 5 000 dollars, le yen s'envole sur fond de craintes d'intervention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le yen s'envole après deux épisodes de hausse vendredi

Les craintes d'intervention se multiplient alors que Takaichi promet d'agir contre les mouvements spéculatifs

Les métaux précieux continuent de s'envoler grâce aux flux de sécurité et à la faiblesse du dollar

Les investisseurs attendent la réunion de la Fed plus tard dans la semaine

par Ankur Banerjee

L'or a dépassé les 5 000 dollars l'once lundi grâce à un cocktail de ruptures géopolitiques et de faiblesse du dollar qui a poussé les investisseurs à rechercher la sécurité, tandis que les marchés sont restés sur le qui-vive après une hausse volatile du yen.

Le yen JPY= a augmenté de près de 1% à 154,23 pour un dollar à 0630 GMT, après que les fortes hausses de vendredi aient déclenché des spéculations sur une intervention potentielle. La Réserve fédérale de New York a procédé à des vérifications de taux vendredi, ont déclaré des sources à Reuters, ce qui augmente les chances d'une intervention conjointe des États-Unis et du Japon pour stopper la chute de la monnaie.

"La tendance du marché est de vendre le yen à découvert, mais la possibilité d'une coordination signifie qu'il ne s'agit plus d'un pari à sens unique", a déclaré Prashant Newnaha, stratège principal en matière de taux chez TD Securities à Singapour.

La perspective d'une intervention conjointe des États-Unis et du Japon pour la première fois en 15 ans a pesé sur le dollar américain et a largement augmenté les autres devises majeures et émergentes. FRX/ EMRG/FRX

Le yen a été soumis à une pression constante depuis que Sanae Takaichi a pris ses fonctions de Première ministre du Japon en octobre, en raison des inquiétudes que ses plans de dépenses budgétaires pourraient exacerber le fardeau de la dette déjà tendue du pays, qui représente plus du double de sa production économique.

La semaine dernière, la déroute du marché obligataire japonais a braqué les projecteurs sur les projets de réduction d'impôts de Mme Takaichi, qui a convoqué des élections anticipées prévues pour le 8 février. Le marché obligataire s'est depuis quelque peu calmé, mais les investisseurs restent nerveux.

Le Nikkei .N225 japonais a chuté de 1,75 %, tandis que les contrats à terme du S&P 500 EScv1 ont baissé de 0,15 % et que les contrats à terme européens STXEc1 étaient en baisse de 0,15 %, les traders attendant la réunion de politique générale de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine.

Le président américain Donald Trump a apporté un soulagement temporaire aux marchés la semaine dernière en revenant sur les menaces de droits de douane et en minimisant une éventuelle action énergique contre le Groenland. Toutefois, de nouvelles sanctions visant l'Iran ont renforcé l'inquiétude des marchés.

La pression accrue des États-Unis contre l'Iran maintient les prix du pétrole à un niveau élevé et porte l'or XAU= , valeur refuge, à des sommets inégalés. Les métaux précieux, y compris l'argent XAG= , ont connu une hausse fulgurante depuis le début de l'année. La faiblesse du dollar lundi a encore soutenu la flambée des prix de ces métaux. GOL/

M. Newnaha, de la Banque TD, a déclaré qu'il semblait que le Trésor américain avait les coudées franches pour aider le ministère des finances à mener à bien le programme de l'administration en faveur d'un dollar plus faible. "Cela devrait permettre aux métaux de continuer à surperformer."

L'or était en hausse de 1,8 % à 5 074 dollars l'once, portant ses gains en janvier à plus de 17 %, tandis que l'argent a gagné 4,6 % à 107,67 dollars l'once lundi, soit une hausse de plus de 50 % ce mois-ci.

LES DISCUSSIONS SUR L'INTERVENTION MAINTIENNENT LE YEN À UN NIVEAU ÉLEVÉ

Les autorités japonaises ont déclaré lundi qu'elles étaient en étroite coordination avec les États-Unis sur le marché des changes, laissant les traders nerveux face à la perspective d'une intervention qui pourrait survenir à tout moment.

Carlos Casanova, économiste senior pour l'Asie chez UBP, a déclaré que la simple attente d'une intervention potentielle pourrait, en soi, contribuer à un certain renforcement de la monnaie.

"Le yen japonais devrait se stabiliser dans une certaine mesure - bien que les catalyseurs d'une appréciation significative restent limités - tandis que les rendements à long terme devraient continuer à subir des pressions à leurs niveaux élevés actuels."

Le yen s'est globalement raffermi par rapport à d'autres devises également lundi, s'éloignant du record de faiblesse face à l'euro et au franc suisse et des plus bas de plusieurs décennies face à la livre sterling. FRX/

Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo, a déclaré que l'avertissement de type contrôle des taux pourrait aider à réinitialiser le positionnement et rappeler au marché qu'il y a une ligne près de 159-160.

"Le dollar commençant à s'affaiblir, il s'agit en fait d'une fenêtre plus dégagée pour que le Japon puisse s'appuyer sur la faiblesse du yen. L'intervention fonctionne mieux lorsqu'elle suit la tendance générale du dollar, et non lorsqu'elle la combat.""

L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six rivaux, a chuté de 0,2 % pour atteindre un plus bas de quatre mois de 96,996 après avoir chuté de 0,8 % vendredi, sa plus forte baisse en une journée depuis le mois d'août.

Cette semaine, les investisseurs se concentreront également sur la Fed. La banque centrale devrait maintenir ses taux lors d'une réunion éclipsée par une enquête criminelle de l'administration Trump sur le président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat se termine en mai.

Dans les matières premières, les prix du pétrole ont peu changé après avoir augmenté d'environ 3% vendredi, les traders pesant l'impact de Trump faisant pression sur l'Iran par le biais de plus de sanctions sur les navires qui transportent son pétrole.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 sont restés stables à 65,91 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 s'est établi à 61,10 dollars le baril.