L’or brille à nouveau

L’or a de nouveau passé la barre des 2.000 dollars l’once le 27 octobre. (© DR)

Suite à la résurgence du conflit israélo-palestinien, le cours de l’or a franchi le seuil des 2000 dollars l’once. Le métal jaune est traditionnellement recherché dans les périodes de crises, comme ce fut le cas lors du Covid et au début de la guerre en Ukraine. Mais il souffre aussi de la remontée des taux d'intérêt réels.

L’or a de nouveau passé la barre des 2.000 dollars l’once (le poids de l’once est de 31,1 grammes) le 27 octobre à la faveur d’un rallye de 10% en une vingtaine de jours.

Dans la monnaie européenne, le cours a aussi franchi la barre des 60.000 euros le kilo. Le métal jaune s’est ensuite un peu replié pour évoluer actuellement dans la zone des 1.980 dollars.

«La guerre entre le Hamas et Israël fait courir le risque d’une escalade et d’un embrasement de la région, qui serait potentiellement dévastateur humainement et économiquement», rappellent les experts du Comptoir de l’or.

Ce statut si prisé de valeur refuge, l’or le doit à son caractère d’actif tangible, de métal rare, à son absence de risque crédit, à sa décorrélation avec les actifs à risque, et aussi à son histoire millénaire.

La «relique barbare» dont parlait l’économiste John Maynard Keynes s’était aussi appréciée lors de la crise du Covid ou au début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie

Ce rebond du cours de l’or fait suite à un recul en septembre (-3,7% en dollar). L’environnement de remontée des taux nominaux et de ralentissement de l’inflation est défavorable au métal jaune, qui s’apprécie dans les phases de baisse des taux réels. L’or, qui ne rapporte rien, retrouve