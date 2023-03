L’or brille à nouveau

L'once d'or a franchi la barre des 2.000 dollars l’once le 20 mars. (© DR)

Les interrogations sur la solidité des banques et la crainte d'une crise systémique poussent les investisseurs vers les valeurs refuges. Le métal jaune a ainsi connu une nouvelle poussée jusqu’à tutoyer les 2000 dollars l’once. Il pourrait aussi profiter d'une politique monétaire redevenue plus accommodante du fait des nouveaux événements. L’or est aussi de plus en plus prisé par les banques centrales sur fond de tensions géopolitiques. Explications.

À la faveur de la crise bancaire, le métal jaune a franchi la barre des 2.000 dollars l’once le 20 mars, niveau qu’il n’avait plus atteint depuis le 8 mars 2022, suite à l’invasion de l’Ukraine. L’or s’est ensuite replié pour finir la semaine, à 1977 dollars. Il gagne 8,4% depuis le début de l’année.

«L’or redevient une valeur refuge alors que la confiance des banques est ébranlée», note Nitesh Shah, Responsable des matières premières et de la recherche macroéconomique chez WisdomTree.

On retrouve le même phénomène à l’œuvre qu’au moment de la crise du Covid-19 et au début de la guerre en Ukraine : dans les moments d’anxiété extrême et d’aversion au risque, les investisseurs plébiscitent les produits les plus sûrs.

Alors que dans les périodes de crise, la monnaie peut se déprécier et les actions des sociétés cotées perdre de leur valeur, l’or gardera toujours son statut d’actif tangible qui ne se dévalorise pas. C’est un métal rare qui renvoie à l’univers du luxe, voire même pour certains une monnaie de derniers recours.

Comme le souligne aussi Nitesh Shah, l’or a été aussi été soutenu par la perception du marché que la Réserve fédérale américaine (Fed) va rapidement changer de cap en matière de taux d’intérêt, dans l’espoir d’endiguer la crise bancaire. Un repli des anticipations de hausse des taux d’intérêt et