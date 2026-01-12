 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'or atteint un niveau record, le dollar chute alors que les procureurs américains s'en prennent à Jerome Powell de la Fed
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 13:55

L'or a atteint un niveau
record et le dollar ainsi que les contrats à terme de Wall
Street ont chuté lundi, alors qu'une enquête criminelle sur le
président de la Réserve fédérale Jerome Powell a ravivé les
inquiétudes quant à l'indépendance de la banque centrale la plus
influente au monde.
    Powell  a dénoncé   cette décision qui s'inscrit dans
le cadre des efforts déployés par le président américain Donald
Trump pour exercer un plus grand contrôle sur la Fed, tandis que
pour les traders, elle s'ajoute à un début frénétique de l'année
2026, qui a déjà vu les États-Unis capturer  Nicolas Maduro du
Venezuela    et jeter leur dévolu sur le  Groenland
.
    Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq  ESc1   NQc1 
étaient tous deux en baisse de plus de 0,6 % avant l'ouverture
du marché américain, avec la "jauge de la peur" VIX  .VIX  en
hausse la plus importante depuis novembre et l'or  XAU=  - que
les investisseurs achètent pour se protéger à la fois des
troubles et de l'inflation - qui a atteint 4 600 dollars l'once.
    Les marchés obligataires ont également intégré une
probabilité légèrement plus élevée de réduction des taux
d'intérêt américains à court terme. [L'indice européen STOXX 600
 .STOXX  est resté proche de ses records , les stocks d'armes
ayant atteint de nouveaux sommets  .EU  et lefranc suisse  CHF= 
- une autre valeur  refuge classique - , l'euro  EUR=  et la
livre sterling  GBP=  s'étant tous renforcés sur le marché des
changes.  /FRX  GVD/EUR 
    "Le dernier développement marque une escalade significative
dans la lutte entre le président Trump et le président de la Fed
Powell", a déclaré Lee Hardman de MUFG, ajoutant que "les
attaques répétées contre l'indépendance de la Fed" continuaient
de poser des risques de baisse pour le dollar.
    Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont ajouté
environ trois points de base supplémentaires dans les réductions
cette année, ce qui est peu, mais souligne le risque que la Fed
soit poussée à être plus agressive.
    Le bond de plus de 1,5 % de l'or a été complété par un bond
de 5 % de l'argent  XAG= , lui aussi soutenu par les tensions
géopolitiques croissantes autour de l'Iran.  Cependant,
les prix du pétrole ont baissé, les négociants en matières
premières ne montrant pas de panique immédiate, en particulier
avec la perspective d'une plus grande quantité de brut
vénézuélien sur le marché.  O/R   GOL/ 
Trump a déclaré dimanche qu'il envisageait une série de réponses
fortes , y compris des options militaires, à la répression
violente des manifestations iraniennes qui représentent l'un des
plus grands défis pour le régime clérical du pays depuis la
révolution islamique de 1979.
Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araqchi, a
déclaré lundi, par le biais d'une traduction anglaise, que la
situation était "sous contrôle total" . 
Le prix à terme du Brent  LCOc1  a baissé d'environ 50 cents
pour se situer juste en dessous de  63 dollars le baril, tandis
que le pétrole brut américain West Texas Intermediate  CLc1 
était à 58,60 dollars le baril, en baisse de 45 cents.  O/L 
    Les deux indices de référence ont augmenté de plus de 3 % la
semaine dernière, ce qui représente la plus forte hausse depuis
octobre, alors que l'establishment religieux iranien a
intensifié sa répression des manifestations. 
    Alors qu'une prime s'est formée dans les prix du pétrole ces
derniers jours, le marché sous-estime toujours le risque étant
donné qu'un conflit plus large pourrait affecter le détroit
d'Ormuz, a déclaré Saul Kavonic, responsable de la recherche sur
l'énergie chez MST Marquee. 
    "Le marché dit: "Montrez-moi la perturbation de l'offre",
avant de réagir matériellement", a-t-il ajouté. 
    
    TRUMP CONTRE POWELL 
    La chute des contrats à terme à Wall Street a été menée par
les actions des banques. En plus de remettre la Fed dans le
collimateur, Trump a appelé vendredi à un  plafond d'un an
  sur les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % à
partir du 20 janvier.
     Citigroup  C.N , JPMorgan Chase  JPM.N  et Bank of America
 BAC.N  ont tous chuté entre 2,5 % et 4 % dans les échanges
avant bourse, tandis qu'American Express  AXP.N  a perdu près de
5 % et que les sociétés de crédit à la consommation Synchrony
Financial  SYF.N  et Capital One  COF.N  ont chuté de plus de 10
%.  .N 
  
    La deuxième semaine complète de l'année comprendra des
données sur l'inflation américaine, des chiffres sur le commerce
en Chine et une série de résultats américains, à commencer par
JPMorgan  JPM.N  et BNY  BK.N  mardi, mais pour les traders, ce
n'était qu'un autre jour.
Le chef de la Fed, Jerome Powell, avait réagi à la menace
d'inculpation pénale brandie par l'administration Trump en la
qualifiant de "prétexte"  visant à faire pression sur la
banque centrale pour qu'elle réduise ses taux d'intérêt.
    "Cette action sans précédent doit être considérée dans le
contexte plus large des menaces de l'administration et de la
pression continue", a déclaré Powell, dont le mandat de
président doit s'achever en mai, dans un communiqué.
Les économistes ont déclaré que les développements équivalent à
une escalade dramatique  dans le combat entre Powell et
Trump, qui remonte aux premières années du banquier en tant que
président en 2018.
    "Trump tire sur les fils lâches de l'indépendance de la
banque centrale", a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef des
taux chez Barrenjoey, une banque d'investissement basée à
Sydney.
    "Les investisseurs ne seront pas ravis, mais cela montre que
Trump n'a pas d'autres leviers à actionner. Les taux d'intérêt
resteront ce que la majorité du FOMC veut qu'ils soient."
    Le dollar a affiché la réaction la plus vive, chutant même
face à des devises typiquement sensibles au risque comme les
dollars australien et néo-zélandais. L'indice du dollar
 .DXY  =USD  a baissé de 0,4 % en Europe et est en passe de
connaître sa plus forte baisse en une journée depuis la
mi-décembre. 
    Le billet vert a connu une année 2025 misérable, chutant de
plus de 9 % par rapport à ses principaux pairs en raison de la
réduction des écarts de taux d'intérêt à mesure que la Fed
réduisait ses taux et que les inquiétudes concernant les
déficits budgétaires américains et l'incertitude politique
s'intensifiaient.
    "Cette guerre ouverte entre la Fed et l'administration
américaine n'est clairement pas de bon augure pour le dollar
américain", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie
des devises à la National Australia Bank.

Valeurs associées

AMERICAN EXPRESS
375,630 USD NYSE 0,00%
Argent
85,67 USD Six - Forex 1 +7,19%
BANK OF AMERICA
55,810 USD NYSE 0,00%
BANK OF NY MELLON
119,040 USD NYSE 0,00%
CAPITAL ONE FINL
249,180 USD NYSE 0,00%
CITIGROUP
121,305 USD NYSE 0,00%
EUR/USD SPOT
1,1692 USD Six - Forex 1 +0,50%
GBP/USD SPOT
1,3480 Six - Forex 1 +0,62%
JPMORGAN CHASE
329,280 USD NYSE 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NATIONAL AUSTRAL
24,190 EUR Tradegate +2,18%
Nikkei 225
51 939,89 Pts Six - Forex 1 +1,61%
Or
4 616,64 USD Six - Forex 1 +2,37%
Pétrole Brent
63,06 USD Ice Europ +0,06%
Pétrole WTI
58,72 USD Ice Europ -0,20%
STOXX Europe 600
609,58 Pts DJ STOXX -0,01%
SYNCHRONY FINANC
86,850 USD NYSE 0,00%
USD/CHF SPOT
0,7964 Six - Forex 1 -0,52%
USD/JPY SPOT
157,8395 Six - Forex 1 -0,14%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank