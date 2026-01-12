L'or atteint un niveau record, le dollar chute alors que les procureurs américains s'en prennent à Jerome Powell de la Fed

L'or a atteint un niveau record et le dollar ainsi que les contrats à terme de Wall Street ont chuté lundi, alors qu'une enquête criminelle sur le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a ravivé les inquiétudes quant à l'indépendance de la banque centrale la plus influente au monde. Powell a dénoncé cette décision qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le président américain Donald Trump pour exercer un plus grand contrôle sur la Fed, tandis que pour les traders, elle s'ajoute à un début frénétique de l'année 2026, qui a déjà vu les États-Unis capturer Nicolas Maduro du Venezuela et jeter leur dévolu sur le Groenland . Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ESc1 NQc1 étaient tous deux en baisse de plus de 0,6 % avant l'ouverture du marché américain, avec la "jauge de la peur" VIX .VIX en hausse la plus importante depuis novembre et l'or XAU= - que les investisseurs achètent pour se protéger à la fois des troubles et de l'inflation - qui a atteint 4 600 dollars l'once. Les marchés obligataires ont également intégré une probabilité légèrement plus élevée de réduction des taux d'intérêt américains à court terme. [L'indice européen STOXX 600 .STOXX est resté proche de ses records , les stocks d'armes ayant atteint de nouveaux sommets .EU et lefranc suisse CHF= - une autre valeur refuge classique - , l'euro EUR= et la livre sterling GBP= s'étant tous renforcés sur le marché des changes. /FRX GVD/EUR "Le dernier développement marque une escalade significative dans la lutte entre le président Trump et le président de la Fed Powell", a déclaré Lee Hardman de MUFG, ajoutant que "les attaques répétées contre l'indépendance de la Fed" continuaient de poser des risques de baisse pour le dollar. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont ajouté environ trois points de base supplémentaires dans les réductions cette année, ce qui est peu, mais souligne le risque que la Fed soit poussée à être plus agressive. Le bond de plus de 1,5 % de l'or a été complété par un bond de 5 % de l'argent XAG= , lui aussi soutenu par les tensions géopolitiques croissantes autour de l'Iran. Cependant, les prix du pétrole ont baissé, les négociants en matières premières ne montrant pas de panique immédiate, en particulier avec la perspective d'une plus grande quantité de brut vénézuélien sur le marché. O/R GOL/ Trump a déclaré dimanche qu'il envisageait une série de réponses fortes , y compris des options militaires, à la répression violente des manifestations iraniennes qui représentent l'un des plus grands défis pour le régime clérical du pays depuis la révolution islamique de 1979. Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré lundi, par le biais d'une traduction anglaise, que la situation était "sous contrôle total" . Le prix à terme du Brent LCOc1 a baissé d'environ 50 cents pour se situer juste en dessous de 63 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 était à 58,60 dollars le baril, en baisse de 45 cents. O/L Les deux indices de référence ont augmenté de plus de 3 % la semaine dernière, ce qui représente la plus forte hausse depuis octobre, alors que l'establishment religieux iranien a intensifié sa répression des manifestations. Alors qu'une prime s'est formée dans les prix du pétrole ces derniers jours, le marché sous-estime toujours le risque étant donné qu'un conflit plus large pourrait affecter le détroit d'Ormuz, a déclaré Saul Kavonic, responsable de la recherche sur l'énergie chez MST Marquee. "Le marché dit: "Montrez-moi la perturbation de l'offre", avant de réagir matériellement", a-t-il ajouté. TRUMP CONTRE POWELL La chute des contrats à terme à Wall Street a été menée par les actions des banques. En plus de remettre la Fed dans le collimateur, Trump a appelé vendredi à un plafond d'un an sur les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % à partir du 20 janvier. Citigroup C.N , JPMorgan Chase JPM.N et Bank of America BAC.N ont tous chuté entre 2,5 % et 4 % dans les échanges avant bourse, tandis qu'American Express AXP.N a perdu près de 5 % et que les sociétés de crédit à la consommation Synchrony Financial SYF.N et Capital One COF.N ont chuté de plus de 10 %. .N La deuxième semaine complète de l'année comprendra des données sur l'inflation américaine, des chiffres sur le commerce en Chine et une série de résultats américains, à commencer par JPMorgan JPM.N et BNY BK.N mardi, mais pour les traders, ce n'était qu'un autre jour. Le chef de la Fed, Jerome Powell, avait réagi à la menace d'inculpation pénale brandie par l'administration Trump en la qualifiant de "prétexte" visant à faire pression sur la banque centrale pour qu'elle réduise ses taux d'intérêt. "Cette action sans précédent doit être considérée dans le contexte plus large des menaces de l'administration et de la pression continue", a déclaré Powell, dont le mandat de président doit s'achever en mai, dans un communiqué. Les économistes ont déclaré que les développements équivalent à une escalade dramatique dans le combat entre Powell et Trump, qui remonte aux premières années du banquier en tant que président en 2018. "Trump tire sur les fils lâches de l'indépendance de la banque centrale", a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef des taux chez Barrenjoey, une banque d'investissement basée à Sydney. "Les investisseurs ne seront pas ravis, mais cela montre que Trump n'a pas d'autres leviers à actionner. Les taux d'intérêt resteront ce que la majorité du FOMC veut qu'ils soient." Le dollar a affiché la réaction la plus vive, chutant même face à des devises typiquement sensibles au risque comme les dollars australien et néo-zélandais. L'indice du dollar .DXY =USD a baissé de 0,4 % en Europe et est en passe de connaître sa plus forte baisse en une journée depuis la mi-décembre. Le billet vert a connu une année 2025 misérable, chutant de plus de 9 % par rapport à ses principaux pairs en raison de la réduction des écarts de taux d'intérêt à mesure que la Fed réduisait ses taux et que les inquiétudes concernant les déficits budgétaires américains et l'incertitude politique s'intensifiaient. "Cette guerre ouverte entre la Fed et l'administration américaine n'est clairement pas de bon augure pour le dollar américain", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie des devises à la National Australia Bank.