L'or à un niveau record, au-dessus des 3.500 dollars

par Brijesh Patel

L'or a atteint mardi un nouveau sommet, dépassant les 3.500 dollars l'once, alors que la faiblesse du dollar et la perspective d'une baisse ce mois-ci des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) continuent de stimuler l'attrait pour le métal jaune.

L'or au comptant XAU= s'échange à 3.476 dollars vers 8h15 GMT après avoir grimpé plus tôt au niveau un record de 3.508,50 dollars l'once. Le métal précieux a gagné 32% depuis le début de l'année.

Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en décembre montrent une progression de 1,2% à 3.557,80 dollars.

"La faiblesse économique conjuguée aux perspectives de réduction des taux américains stimulent (la demande pour) les métaux précieux", souligne Kyle Rodda, analyste marchés financiers chez Capital.com.

"La crise de confiance qui couve dans les actifs en dollars en raison de l'attaque du président américain Donald Trump contre l'indépendance de la Fed est un autre facteur", a-t-il ajouté.

Donald Trump critique régulièrement la Fed et son président, Jerome Powell, pour ne pas avoir baissé les taux directeurs, et souhaite limoger Lisa Cook, une gouverneure de l'institution, ce qui alimente le doute sur la préservation de l'indépendance de la banque centrale.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a cependant déclaré lundi que la Fed était et devait être indépendante, tout en notant qu'elle avait "commis beaucoup d'erreurs".

La probabilité d'une baisse des taux de la Fed de 25 points de base à l'issue de la réunion des 16 et 17 septembre est actuellement de 90%, selon le baromètre FedWatch de CME.

L'or, qui n'offre pas de rendement, se comporte généralement bien dans un environnement de taux d'intérêt bas.

Les prévisions de baisse des taux et les inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed ont pesé sur le dollar américain .DXY , qui est à son plus bas niveau depuis plus d'un mois par rapport aux autres principales devises, ce qui rend l'or moins cher pour les acheteurs étrangers.

Considéré comme une protection fiable contre les troubles géopolitiques et économiques, l'or a inscrit plusieurs records depuis le début de l'année, soutenu par les achats continus des banques centrales dans un contexte de désaffection pour le dollar américain. Le métal jaune a aussi bénéficié de la forte demande de valeurs refuge face à l'incertitude géopolitique et commerciale, selon les analystes.

L'or au comptant a dépassé le seuil des 3.000 dollars l'once pour la première fois en mars dans un contexte d'incertitude entourant la politique commerciale voulue par Donald Trump.

"Le rallye de l'or pourrait s'étendre jusqu'à 3.600 dollars et même au-delà d'ici la fin de l'année si la Fed poursuit ses multiples réductions de taux et si un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine reste hors d'atteinte", a déclaré Tim Waterer, chef analyste marchés chez KCM Trade.

(Rédigé par Brijesh Patel, Kavya Balaraman et Anushree Mukherjee à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)