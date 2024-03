L'or a brillé de mille feux cette année

Amundi

Forte dynamique inflationniste aux Etats-Unis, faible production industrielle en zone euro, environnement inflationniste peu marqué en Inde... Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Le cours de l'or a augmenté de manière significative depuis le mois d'octobre et a atteint le 11 mars son plus haut niveau historique à 2 182,8 dollars l'once. La baisse des rendements des obligations d'État, le ralentissement de l'inflation aux États-Unis et l'attrait du métal comme valeur refuge ont probablement contribué à cette hausse. Les tensions géopolitiques croissantes entre les pays (États-Unis/Chine, États-Unis/Russie) augmentent les risques liés aux réserves des gouvernements et des banques centrales, si elles sont détenues dans une devise étrangère.

Cela pourrait conduire à une demande accrue d'actifs stables de la part des particuliers et des banques mondiales, telles que la Banque Populaire de Chine (BPC).

Sur le long terme, une dette publique trop élevée et des dépenses gouvernementales supérieures aux recettes peuvent susciter des inquiétudes concernant les monnaies soutenues par les gouvernements. Par conséquent, le métal, qui est aussi traditionnellement considéré comme une valeur refuge, a suscité l'intérêt des investisseurs.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :