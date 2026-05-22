 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'optimisme s'estompe - AAII
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 16:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un article de blog)

* Les actions américaines en hausse en début de séance

* Le secteur de la santé en tête des hausses du S&P 500; les biens de consommation courante enregistrent les plus fortes baisses

* Le STOXX 600 progresse de 0,6%

* Le dollar et le pétrole brut en hausse; le bitcoin et l'or en baisse

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,57%

22 mai - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

L'OPTIMISME S'ESTOMPE -- AAII

Le sentiment haussier parmi les particuliers a reculé et le pessimisme était “exceptionnellement élevé” dans la dernière enquête hebdomadaire sur le sentiment des investisseurs, a déclaré l'American Association of Individual Investors.

Les anticipations d'une hausse des cours boursiers au cours des six prochains mois ont reculé de 7,6 points de pourcentage à 31,7%, passant pour la première fois en cinq semaines sous leur moyenne historique de 37,5%.

Le sentiment baissier, reflétant les anticipations d'une baisse des cours boursiers au cours des six prochains mois, a augmenté de 7 points de pourcentage pour atteindre 43,6%. Le sentiment baissier est exceptionnellement élevé et se situe au-dessus de sa moyenne historique de 31% pour la 15e semaine consécutive, a déclaré l'AAII.

Le groupe a également demandé à ses membres comment ils qualifieraient les prévisions de bénéfices pour le cycle de publication des résultats du premier trimestre qui vient de s'achever. L'enquête a révélé que 51,9% des membres de l'AAII estimaient qu'elles étaient meilleures que prévu.

(Colin Barr)

*****

ARTICLES PRÉCÉDENTS SUR LES MARCHÉS EN DIRECT LES CONTRATS À TERME SUR LES INDICES BOURSIERS AMÉRICAINS EN LÉGÈRE HAUSSE, LES INVESTISSEURS ESPÉRANT DES PROGRÈS DANS LES NÉGOCIATIONS AVEC L'IRAN CLIQUEZ ICI IA CONTRE ÉNERGIE CLIQUEZ ICI TRUMP PRÉFÉRERAIT-IL POWELL À WARSH? CLIQUEZ ICI LES FLUX DE TRANSPORT NON ÉNERGÉTIQUES SE MAINTIENNENT CLIQUEZ ICI OUVERTURE OPTIMISTE MAIS INCERTAINE CLIQUEZ ICI AVANT L'OUVERTURE: PLUS D'OPTIMISME QU'À LA CLÔTURE EN EUROPE CLIQUEZ ICI OFFRE DU MATIN: LES MARCHÉS S'ACCROCHENT AUX ESPOIRS DE PAIX CLIQUEZ ICI

Dividendes

Valeurs associées

CAC 40
8 129,11 Pts Euronext Paris +0,53%
DAX
24 895,26 Pts XETRA +1,17%
EURO STOXX 50
6 021,23 Pts DJ STOXX +1,02%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
Pts FTSE Indices 0,00%
STOXX Europe 600
624,97 Pts DJ STOXX +0,71%
STOXX Europe 600 Auto.& Parts
463,53 Pts DJ STOXX +1,50%
STOXX Europe 600 Banks
369,50 Pts DJ STOXX +0,99%
STXE6O&G EUR P
539,55 Pts DJ STOXX -1,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 124,55 +0,48%
Pétrole Brent
104,29 -0,60%
SOITEC
178,25 +6,99%
HAFFNER ENERGY
0,1816 +13,50%
NANOBIOTIX
36,08 +7,64%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank