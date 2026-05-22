((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un article de blog)

* Les actions américaines en hausse en début de séance

* Le secteur de la santé en tête des hausses du S&P 500; les biens de consommation courante enregistrent les plus fortes baisses

* Le STOXX 600 progresse de 0,6%

* Le dollar et le pétrole brut en hausse; le bitcoin et l'or en baisse

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,57%

22 mai - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

L'OPTIMISME S'ESTOMPE -- AAII

Le sentiment haussier parmi les particuliers a reculé et le pessimisme était “exceptionnellement élevé” dans la dernière enquête hebdomadaire sur le sentiment des investisseurs, a déclaré l'American Association of Individual Investors.

Les anticipations d'une hausse des cours boursiers au cours des six prochains mois ont reculé de 7,6 points de pourcentage à 31,7%, passant pour la première fois en cinq semaines sous leur moyenne historique de 37,5%.

Le sentiment baissier, reflétant les anticipations d'une baisse des cours boursiers au cours des six prochains mois, a augmenté de 7 points de pourcentage pour atteindre 43,6%. Le sentiment baissier est exceptionnellement élevé et se situe au-dessus de sa moyenne historique de 31% pour la 15e semaine consécutive, a déclaré l'AAII.

Le groupe a également demandé à ses membres comment ils qualifieraient les prévisions de bénéfices pour le cycle de publication des résultats du premier trimestre qui vient de s'achever. L'enquête a révélé que 51,9% des membres de l'AAII estimaient qu'elles étaient meilleures que prévu.

(Colin Barr)

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