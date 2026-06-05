L'OPS renforce la préparation face à Ebola et prépare des envois destinés au dépistage du virus

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L'Organisation panaméricaine de la santé a déclaré jeudi qu'elle intensifiait ses efforts pour aider les pays des Amériques à renforcer leur état de préparation face au virus Ebola, bien que le risque de la maladie reste faible dans la région.

L'agence a activé son système de gestion des incidents et collabore avec les ministères de la Santé pour renforcer la surveillance, le dépistage et la lutte contre l'infection, afin que les pays puissent détecter et prendre en charge rapidement les cas.

L'organisation prépare actuellement l'envoi de matériel et de réactifs destinés à la détection moléculaire du virus Ebola Bundibugyo vers certains pays disposant de capacités de biosécurité appropriées, sur la base d'évaluations des risques, a-t-elle précisé.

Une souche rare d'Ebola connue sous le nom de Bundibugyo a conduit l'Organisation mondiale de la santé à déclarer une urgence de santé publique de portée internationale.

La République démocratique du Congo a signalé 344 cas confirmés et 60 décès confirmés, ainsi que 116 cas suspects faisant l'objet d'une enquête.

Des cas confirmés ont été signalés dans plusieurs provinces, notamment l’Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. L’Ouganda a signalé 15 cas confirmés, dont un décès.

"Même si le risque est faible, les pays doivent être prêts à détecter et à réagir rapidement à toute importation éventuelle afin de protéger les professionnels de santé et les communautés, et de prévenir toute nouvelle transmission", a déclaré le Dr Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires à l’OPS.

L'agence facilite également la collaboration internationale afin de garantir des analyses de laboratoire rapides grâce à l'envoi d'échantillons vers des laboratoires régionaux spécialisés.

L'OPS a également réaffirmé que les pays devaient renforcer leurs systèmes de préparation sans imposer de restrictions aux voyages ou au commerce.