L'OPR sur Tronic's Microsystems démarre lundi
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 5,56 euros la totalité des actions Tronic's existantes qu'il ne détient pas de concert, soit un maximum de 231 478 actions visées, correspondant à 2,56% du capital et 2,13% des droits de vote.
Il demandera, à l'issue de l'OPR, dans la mesure où les conditions requises sont d'ores et déjà remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre en contrepartie d'une indemnisation unitaire de 5,56 euros.
Valeurs associées
|5,5000 EUR
|Euronext Paris
|+1,10%
