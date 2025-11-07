 Aller au contenu principal
L'OPR sur Tronic's Microsystems démarre lundi
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 16:25

L'AMF indique que l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Tronic's Microsystems, déposée par Société Générale pour le compte de TDK Electronics, sera ouverte du 10 au 21 novembre 2025 inclus.

L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 5,56 euros la totalité des actions Tronic's existantes qu'il ne détient pas de concert, soit un maximum de 231 478 actions visées, correspondant à 2,56% du capital et 2,13% des droits de vote.

Il demandera, à l'issue de l'OPR, dans la mesure où les conditions requises sont d'ores et déjà remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre en contrepartie d'une indemnisation unitaire de 5,56 euros.

Valeurs associées

TRONICS MICROS.
5,5000 EUR Euronext Paris +1,10%
