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L'OPR sur les actions Media 6 commence
information fournie par Zonebourse 25/05/2026 à 14:20

L'offre publique de retrait (OPR) sur les actions Media 6, déposée par Crédit Industriel et Commercial pour le compte de la société Vasco SAS, sera ouverte de ce lundi au 5 juin inclus, selon un avis diffusé en fin de semaine dernière sur le site de l'AMF.

L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 9,89 EUR par action, la totalité des actions qu'il ne détient pas directement ou avec les autres membres du concert, soit 62 370 actions et 63 053 droits de vote représentant 2,37% du capital et 1,31% des droits de vote théoriques.

À l'issue de l'offre publique de retrait, Crédit Industriel et Commercial CIB demandera la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Media 6 non présentées à l'offre publique de retrait, en contrepartie d'une indemnisation de 9,89 EUR par action.

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MEDIA 6
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