L'opposante biélorusse Tikhanouskaïa en Lituanie, annonce Vilnius

MINSK, 11 août (Reuters) - L'opposante biélorusse Svetlana Tikhanouskaïa a quitté son pays pour se rendre en Lituanie, où elle est en sûreté, a annoncé mardi le ministre lituanien des Affaires étrangères, Linas Linkevicius. Svetlana Tikhanouskaïa a refusé de reconnaître le résultat de l'élection présidentielle donnant la victoire à Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994 dans l'ex-république soviétique. Des heurts ont opposé dimanche et lundi soir les forces de l'ordre à des manifestants protestant contre la réélection du président sortant. Svetlana Tikhanouskaïa était injoignable au téléphone par son équipe lundi après avoir quitté le siège de la commission électorale. (Andrei Makhovsky, version française Jean-Stéphane Brosse)

