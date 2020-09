Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'opposant russe Navalny publie une photo et dit que sa santé s'améliore Reuters • 19/09/2020 à 12:27









(Actualisé avec citation supplémentaire, précisions) MOSCOU, 19 septembre (Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny a publié samedi sur Instagram une photo de lui-même descendant les escaliers dans l'hôpital allemand où il est soigné après un empoisonnement qui avait un temps contraint à le plonger dans le coma. Dans son message publié sur le réseau social cinq jours après que l'hôpital a annoncé qu'il n'avait plus besoin de respiration artificielle, Navalny précise qu'en dépit de l'amélioration de son état de santé, il a encore du mal à utiliser son téléphone ou à monter les escaliers car ses jambes continuent à trembler. "Le chemin de la guérison est clair, mais il est long", commente l'opposant russe qui selon les autorités allemandes, a été empoisonné à l'aide d'une substance neurotoxique de la famille du Novitchok alors qu'il était en déplacement en Sibérie. "Il reste de nombreux problèmes à régler mais les médecins fantastiques de cet hôpital ont résolu le principal", ajoute Navalny. "Ils ont fait d'un 'être humain techniquement en vie' quelqu'un qui a des chances de devenir... un homme qui peut rapidement faire défiler (les photos sur) Instagram et savoir sans avoir à y réfléchir où il peut mettre 'j'aime'." (Maria Tsvetkova, version française Tangi Salaün)

