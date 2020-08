Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'opposant russe Navalny, gravement malade, est arrivé en Allemagne Reuters • 22/08/2020 à 08:59









BERLIN, 22 août (Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny, gravement malade, est arrivé samedi matin à bord d'un avion médicalisé en Allemagne pour y recevoir des soins, selon des données d'enregistrement des vols. Alexeï Navalny, opposant de longue date du président russe Vladimir Poutine et militant anti-corruption, avait été pris de vives douleurs dans un avion jeudi après avoir bu du thé que ses proches soupçonnent d'avoir été empoisonné. Une équipe médicale allemande est arrivée vendredi à hôpital d'Omsk, en Sibérie, à la demande de l'épouse et de proches d'Alexeï Navalny, qui ont dit craindre que les autorités russes tentent de camoufler des indices sur la manière dont il est tombé malade et qui ont décrié le manque d'équipement de l'hôpital. Le pronostic vital de l'opposant russe n'est pas engagé dans l'immédiat, a déclaré vendredi l'équipe médicale d'Omsk, précisant que l'homme de 44 ans avait été plongé dans un coma artificiel. (xxxx, version française Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.