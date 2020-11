Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'opposant Pascal Affi N'Guessan arrêté en Côte d'Ivoire Reuters • 07/11/2020 à 10:05









ABIDJAN, 7 novembre (Reuters) - Pascal Affi N'Guessan, chef de file de l'opposition ivoirienne et ancien Premier ministre, a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi pour avoir annoncé la création d'un gouvernement parallèle après la réélection du président Alassane Ouattara, a-t-on appris auprès de son épouse et d'une porte-parole. Le parquet a engagé des poursuites pour complot contre l'autorité de l'Etat contre une douzaine de leaders de l'opposition qui avaient annoncé lundi la mise en place d'un conseil de transition après l'annonce de l'élection, le 31 octobre, d'Alassane Ouattara à un troisième mandat présidentiel. Pascal Affi N'Guessan, de même que l'ancien président Henri Konan Bédié, avaient appelé au boycott du scrutin et refusent de reconnaître la victoire du président sortant. "Je confirme que mon mari a été arrêté durant la nuit mais je ne sais pas où il se trouve actuellement", a déclaré à Reuters Angeline Kili, la femme de Pascal Affi N'Guessan. Selon la porte-parole de l'ancien Premier ministre, Geneviève Goetzinger, le président du Front populaire ivoirien (FPI), le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, a été arrêté dans la ville d'Akoupé, dans le sud-est du pays, alors qu'il faisait route vers son fief de Bongouanou. L'information n'a pu être confirmée dans l'immédiat auprès de la police ivoirienne. Pascal Affi N'Guessan a dirigé le gouvernement de Côte d'Ivoire entre 2000 et 2003, sous la présidence de Gbagbo. L'opposition estime qu'Alassane Ouattara a violé la Constitution, qui limitait à deux le nombre de mandats présidentiels consécutifs, en briguant un troisième mandat. Le président sortant répond que la nouvelle Constitution adoptée en 2016 a remis les compteurs à zéro, l'autorisant à se présenter une nouvelle fois. (Ange Aboa, version française Jean-Stéphane Brosse)

