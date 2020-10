Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'opposant Cellou Dalein Diallo revendique la victoire en Guinée Reuters • 19/10/2020 à 20:26









CONAKRY, 19 octobre (Reuters) - Le candidat de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, s'est déclaré lundi vainqueur de l'élection présidentielle en Guinée dès le premier tour organisé dimanche face au chef de l'Etat sortant, Alpha Condé. "Malgré les anomalies qui ont entaché le scrutin du 18 octobre et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour", a dit Cellou Dalein Diallo à la presse et à ses partisans en liesse. Il n'a fourni aucun chiffre mais dit s'appuyer sur un décompte effectué par son propre parti. Les autorités électorales guinéennes n'ont pas publié de résultats. Les partisans de Cellou Dalein Diallo ont ensuite envahi les rues de ses bastions pour célébrer cette victoire autoproclamée. Le ministre de la Sécurité, Damantang Albert Camara, a accusé l'opposant de diffuser des résultats faux et de faire courir à la Guinée le risque de violences post-électorales. (Saliou Samb version française Bertrand Boucey)

