L'opération FirstBank de PNC, d'un montant de 4,1 milliards de dollars, donne de l'élan aux fusions-acquisitions des banques régionales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opération portera les actifs de PNC à près de 600 milliards de dollars et triplera le réseau de succursales dans le Colorado

Renforcement de la présence de PNC sur les marchés à forte croissance du Colorado et de l'Arizona

Certains analystes ont été surpris par le montant de la transaction

L'opération donne de l'élan aux fusions-acquisitions des banques régionales

(Réécrit tout au long de l'article, en ajoutant les commentaires de l'entreprise et de l'analyste, le prix de l'action et d'autres détails) par Arasu Kannagi Basil et Nupur Anand

La banque américaine PNC Financial

PNC.N a déclaré lundi qu'elle achèterait la banque privée FirstBank Holding dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 4,1 milliards de dollars, donnant ainsi un nouvel élan à une vague de fusions et d 'acquisitions prévue de longue date parmi les prêteurs régionaux.

L'opération, qui devrait être finalisée début 2026, permettra à PNC de se rapprocher des 600 milliards de dollars d'actifs et de réduire son écart avec des rivaux tels que U.S. Bancorp USB.N .

Elle aidera également PNC à se développer sur les marchés à forte croissance du Colorado et de l'Arizona, renforçant ainsi sa position dans l'ouest des États-Unis.

Les actions de PNC, dont le siège est à Pittsburgh, en Pennsylvanie, ont chuté de près de 1 % dans les échanges de la matinée.

Le directeur général de PNC, Bill Demchak, a déclaré en juin qu'il s'attendait à ce que la consolidation de la banque de détail stimule les bénéfices du secteur.

L'importante base de dépôts de détail de FirstBank , son réseau de succursales inégalé au Colorado, (et) sa présence croissante en Arizona en font un partenaire idéal", a déclaré Bill Demchak dans un communiqué publié lundi.

Le réseau d'agences de PNC dans le Colorado va plus que tripler pour atteindre 120, devenant ainsi l'un de ses plus grands marchés américains.

Les discussions entre les deux banques ont débuté au cours de l'été, et la transaction aidera PNC à renforcer sa présence au-delà de son bastion traditionnel de la côte Est, a déclaré à Reuters Alex Overstrom, responsable de la banque de détail chez PNC.

"Nous sommes l'un des cinq premiers acteurs de la banque de détail aux États-Unis", a déclaré M. Overstrom. "Notre ambition est de devenir l'une des premières, voire la première banque de détail du pays. Cette transaction nous permet d'y parvenir en augmentant notre échelle et notre densité dans certains domaines, ce qui est très important dans la banque de détail", a ajouté M. Overstrom.

Les discussions sur les fusions et acquisitions potentielles entre les banques de Wall Street et les grands prêteurs régionaux ont augmenté au début du second semestre de l'année dans un changement majeur sous l'administration Trump après que les régulateurs sous l'administration Biden se soient opposés ou aient bloqué les grandes transactions.

"PNC profite prudemment des eaux réglementaires plus chaudes pour gagner de l'ampleur sur des marchés attrayants via des transactions de taille gérable", a déclaré John Pancari, analyste chez Evercore ISI.

QUE SE PASSE-T-IL MAINTENANT POUR PNC?

Les investisseurs et les analystes s'attendaient à ce que PNC acquière une banque, mais certains ont été surpris par l'ampleur de la transaction.

"Bien que nous ne soyons pas surpris de voir PNC revenir dans l'arène des fusions et acquisitions étant donné le programme de déréglementation de l'administration actuelle, nous avons l'impression que les investisseurs espéraient davantage une opération plus importante", a déclaré Michael Rose, analyste chez Raymond James.

L'opération pourrait également exclure PNC comme acquéreur d'une autre grande banque, selon les analystes de Piper Sandler.

"PNC a été associé à un nom en tant qu'acheteur potentiel de Comerica, mais l'opération avec FirstBank pourrait l'écarter de la course.

Comerica CMA.N , une banque régionale avec 78 milliards de dollars d'actifs, est poussé à vendre lui-même par un investisseur activiste. Elle n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En juillet, les prêteurs régionaux Pinnacle Financial Partners PNFP.O et Synovus Financial SNV.N ont accepté de combiner dans le cadre d'une transaction de 8,6 milliards de dollars, la plus grande acquisition bancaire américaine de l'année.

Dans le cadre de l'accord avec PNC, les actionnaires de FirstBank recevront environ 13,9 millions d'actions PNC et 1,2 milliard de dollars en espèces.

"À 5 % de la taille de PNC, FirstBank ne fera pas bouger l'aiguille de manière significative, mais l'augmentation d'échelle dans le Colorado et l'Arizona améliore le profil de croissance sous-jacent de la société et élimine probablement une surcharge sur l'action", a déclaré Terry McEvoy, analyste chez Stephens.

FirstBank, qui a commencé à offrir des services bancaires en 1963, gère 26,8 milliards de dollars d'actifs et exploite 95 succursales.

Kevin Classen, directeur général de FirstBank, deviendra le président régional de PNC pour le Colorado et le responsable du territoire de montagne, qui comprend l'Arizona et l'Utah. M. Overstrom a précisé que PNC conserverait les employés de FirstBank en contact avec la clientèle.

Wells Fargo WFC.N a conseillé PNC dans cette opération, tandis que Morgan Stanley MS.N et Goldman Sachs GS.N ont conseillé FirstBank.