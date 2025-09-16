 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'opération de 550 millions de dollars de Chord Energy jugée favorable
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** La société énergétique américaine Chord Energy CHRD.O déclare qu'elle va acquérir des actifs dans le bassin de Williston auprès de XTO Energy, filiale d'Exxon Mobil

XOM.N , pour 550 millions de dollars

** Les actions de Chord Energy augmentent de 3 % pour atteindre 105,42 $

LES COURTIERS SONT OPTIMISTES QUANT À L'EXPANSION DES STOCKS

** TD Cowen ("hold", PT: 105 $) s'attend à ce que l'accord soit "bien accueilli" car il augmente les stocks dans les zones principales de CHRD d'environ 1 an

** Les investisseurs devraient continuer à applaudir l'approche bolt-on de CHRD pour un seul bassin qui prolonge la productivité optimale des puits

** Siebert Williams ("buy", PT: 140 $) déclare que la transaction améliore l'efficacité opérationnelle grâce à des latéraux plus longs et "tire parti des antécédents de CHRD en matière d'exécution dans le bassin"

** Gerdes ("buy") augmente le PT de 2 $ à 174 $; dit que CHRD devrait ajouter ~5,3 milliards en flux de trésorerie libre de 2026-2030, ce qui représente 92 % de la capitalisation boursière de l'entreprise

** Mizuho ("outperform", PT: 142 $) dit, "Nous voyons CHRD ajouter des stocks de Bakken de relativement haute qualité tout en maintenant un levier financier inférieur à la moyenne et des rendements en espèces supérieurs à la moyenne"

