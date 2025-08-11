L'opérateur ukrainien Kyivstar va lever jusqu'à $200 mlns lors de son IPO aux USA

Le logo de l'entreprise de télécommunications ukrainienne Kyivstar

par Gianluca Lo Nostro et Leo Marchandon

Kyivstar, le plus grand opérateur de télécommunications d'Ukraine, s'attend à lever entre 50 et 200 millions de dollars (entre 42,87 et 171,47 millions d'euros) lors de son introduction en Bourse (IPO) à New York, prévue pour le troisième trimestre 2025, ont déclaré trois sources proches du dossier, la société mère VEON déclarant vouloir stimuler l'intérêt des investisseurs pour les actifs ukrainiens avant la reconstruction du pays.

Une fois le Nasdaq intégré, avec la participation de la société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) Cohen Circle, Kyivstar deviendra la première entreprise ukrainienne listée sur un indice américain.

Cohen Circle et les actionnaires de Kyivstar doivent tenir mardi des réunions séparées pour voter sur l'IPO, dernière étape avant de finaliser les documents à déposer auprès de l'autorité de régulation des marchés.

VEON a déclaré qu'elle détiendrait au moins 80% des actions émises et en circulation de Kyivstar.

La société basée à Dubaï a déjà obtenu 52 millions de dollars dans le cadre d'accords de non-rachat avec ses investisseurs actuels, ce qui représente le montant minimum qu'elle espère lever, ont déclaré les sources. Le montant maximal pourrait atteindre 200 millions en fonction des rachats.

Le directeur général de VEON, Kaan Terzioglu, a déclaré dans une interview accordée jeudi après la publication des résultats de la société que l'IPO bénéficiait d'un soutien marqué des autorités américaines, ukrainiennes et européennes.

Il a qualifié cette opération de "populaire", ajoutant espérer voir les investisseurs du monde entier manifester leur soutien à l'Ukraine.

VEON, qui s'est retiré du marché russe en 2023, dit vouloir stimuler l'intérêt des investisseurs pour les actifs ukrainiens avant la reconstruction du pays.

L'investisseur activiste Shah Capital, quatrième actionnaire de VEON avec une participation de 6,7%, a déclaré à Reuters dans un communiqué que l'IPO pouvait être un succès "compte tenu de la pression accrue exercée sur la Russie pour qu'elle règle le conflit".

Trump doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine vendredi en Alaska pour négocier la fin du conflit, Trump laissant entrevoir un éventuel "échange de territoires".

