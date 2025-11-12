L'opérateur sud-africain Vodacom conclut un accord internet avec Starlink

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de télécommunications mobiles sud-africain Vodacom Group VODJ.J a déclaré mercredi qu'il avait signé un accord avec Starlink d'Elon Musk pour fournir de l'internet à haut débit et à faible latence aux entreprises à travers l'Afrique.