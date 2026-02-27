L'opérateur ferroviaire allemand et le syndicat parviennent à un accord salarial, évitant ainsi les grèves

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Deutsche Bahn et le syndicat des conducteurs de train GDL sont parvenus à un accord salarial vendredi, évitant ainsi les grèves qui menaçaient d'affecter le transport de passagers et de marchandises à un moment délicat pour l'opérateur ferroviaire public.

Un porte-parole de la GDL a confirmé l'accord tôt dans la journée de vendredi, précisant que les détails seraient présentés plus tard dans la journée. La Deutsche Bahn a également confirmé cette avancée, qui fait suite à des mois de négociations tendues sur les salaires et les conditions de travail des quelque 10 000 membres du personnel couverts par les contrats du syndicat.

Le GDL avait présenté un catalogue de 40 revendications, dont une augmentation générale des salaires allant jusqu'à 8 %, une amélioration des indemnités, de meilleures conditions pour les formateurs et une augmentation des primes de retraite de l'entreprise.

L'accord marque un premier test pour la nouvelle directrice générale de la Deutsche Bahn, Evelyn Palla, qui cherche à confier davantage de responsabilités aux unités opérationnelles, alors que le groupe ferroviaire est confronté à de lourdes pertes et à une éventuelle scission de sa division fret, DB Cargo.