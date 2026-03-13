 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'opérateur enquête sur l'incident survenu dans le gisement pétrolier de Tengiz, au Kazakhstan, mais la production reste intacte selon certaines sources
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 08:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* TCO signale un incident à Tengiz le 11 mars; aucun blessé n'est à déplorer

* Le champ n'a pas interrompu sa production, selon des sources

* Tengiz pompait déjà des niveaux inférieurs après les incendies du 18 janvier

* Récupération limitée par les contraintes de chargement du CPC

(Combine les rapports et ajoute des détails)

Le consortium Tengizchevroil du Kazakhstan a déclaré vendredi qu'il vérifiait la cause d'un "incident" survenu le 11 mars sur le plus grand champ pétrolier du pays, Tengiz, qui n'a pas fait de blessés, tandis que des sources ont déclaré que le champ n'avait pas arrêté sa production.

Le champ pétrolier situé à l'extrémité nord-est de la mer Caspienne avait pompé du pétrole à des niveaux inférieurs après des incendies dans des centrales électriques le 18 janvier, renforçant l'incertitude sur les marchés mondiaux qui luttent contre des approvisionnements restreints en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

"L'entreprise est en train d'évaluer la cause première conformément aux processus établis", a déclaré TCO, exploité par la major pétrolière américaine Chevron CVX.N , en confirmant l'incident survenu dans l'une de ses installations à Tengiz, et en ajoutant qu'il n'y avait pas eu de blessés.

"En outre, TCO ne commente pas les détails spécifiques de ses opérations", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La production de pétrole à Tengiz est passée à 810 000 barils le 11 mars, mais a été en moyenne de 495 000 barils par jour (bpd) au cours des 10 premiers jours de ce mois, en retard sur l'objectif de capacité, ont déclaré deux sources industrielles jeudi, sous couvert d'anonymat.

La reprise de la production à Tengiz est limitée par des contraintes de chargement telles que le mauvais temps et la menace d'attaques de drones sur la principale voie d'exportation, le système du Caspian Pipeline Consortium (CPC).

La production de pétrole du champ de Tengiz est remontée à 120 000 tonnes par jour, soit l'équivalent de 955 000 bpj, a déclaré mercredi à la presse le ministre kazakh de l'énergie, Erlan Akkenzhenov.

Valeurs associées

CHEVRON
196,990 USD NYSE +2,72%
EXXON MOBIL
153,530 USD NYSE +1,31%
Gaz naturel
3,23 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
101,45 USD Ice Europ -0,29%
Pétrole WTI
96,56 USD Ice Europ +0,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants rassemblés autour d'habitations endommagées après des bombardements, en périphérie de Kaboul, le 13 mars 2026 en Afghanistan ( AFP / Wakil Kohsar )
    Bombardements pakistanais en Afghanistan, quatre morts à Kaboul
    information fournie par AFP 13.03.2026 08:51 

    Le Pakistan a mené de nouveaux bombardements sur Kaboul et d'autres régions d'Afghanistan qui ont fait quatre morts dans la capitale afghane, ont annoncé les autorités talibanes vendredi, Islamabad confirmant des frappes nocturnes. "Le régime militaire pakistanais ... Lire la suite

  • Le siège d'Euronext, dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris
    L'Europe vue en baisse, le prix du pétrole reste élevé (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.03.2026 08:45 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture dans un contexte très volatile, le ‌conflit aux Moyen-Orient ne montrant guère de signes d'accalmie après bientôt deux semaines d'attaques qui maintiennent les ... Lire la suite

  • Des dégâts causés par une frappe israélienne sur le centre de Beyrouth
    Des dégâts causés par une frappe israélienne sur le centre de Beyrouth
    information fournie par AFP Video 13.03.2026 08:39 

    Des images montrent les dégâts causés par une frappe israélienne la veille sur le quartier de Bachoura, au centre de Beyrouth. Israël a repris ses frappes sur Beyrouth, menaçant de s'emparer de territoires au Liban si le Hezbollah ne cessait pas ses attaques. IMAGES ... Lire la suite

  • SOITEC : Risque de correction sous les résistances
    SOITEC : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 13.03.2026 08:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank