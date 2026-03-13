L'opérateur enquête sur l'incident survenu dans le gisement pétrolier de Tengiz, au Kazakhstan, mais la production reste intacte selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* TCO signale un incident à Tengiz le 11 mars; aucun blessé n'est à déplorer

* Le champ n'a pas interrompu sa production, selon des sources

* Tengiz pompait déjà des niveaux inférieurs après les incendies du 18 janvier

* Récupération limitée par les contraintes de chargement du CPC

(Combine les rapports et ajoute des détails)

Le consortium Tengizchevroil du Kazakhstan a déclaré vendredi qu'il vérifiait la cause d'un "incident" survenu le 11 mars sur le plus grand champ pétrolier du pays, Tengiz, qui n'a pas fait de blessés, tandis que des sources ont déclaré que le champ n'avait pas arrêté sa production.

Le champ pétrolier situé à l'extrémité nord-est de la mer Caspienne avait pompé du pétrole à des niveaux inférieurs après des incendies dans des centrales électriques le 18 janvier, renforçant l'incertitude sur les marchés mondiaux qui luttent contre des approvisionnements restreints en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

"L'entreprise est en train d'évaluer la cause première conformément aux processus établis", a déclaré TCO, exploité par la major pétrolière américaine Chevron CVX.N , en confirmant l'incident survenu dans l'une de ses installations à Tengiz, et en ajoutant qu'il n'y avait pas eu de blessés.

"En outre, TCO ne commente pas les détails spécifiques de ses opérations", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La production de pétrole à Tengiz est passée à 810 000 barils le 11 mars, mais a été en moyenne de 495 000 barils par jour (bpd) au cours des 10 premiers jours de ce mois, en retard sur l'objectif de capacité, ont déclaré deux sources industrielles jeudi, sous couvert d'anonymat.

La reprise de la production à Tengiz est limitée par des contraintes de chargement telles que le mauvais temps et la menace d'attaques de drones sur la principale voie d'exportation, le système du Caspian Pipeline Consortium (CPC).

La production de pétrole du champ de Tengiz est remontée à 120 000 tonnes par jour, soit l'équivalent de 955 000 bpj, a déclaré mercredi à la presse le ministre kazakh de l'énergie, Erlan Akkenzhenov.