L'opérateur de soins de santé Select Medical va être privatisé par un consortium
Reuters 03/03/2026 à 01:42

Select Medical SEM.N a annoncé lundi qu'elle serait rachetée par un consortium dans le cadre d'une transaction qui valorise l'opérateur de soins de santé à 3,9 milliards de dollars.

Un consortium dirigé par certains de ses cadres, dont le président exécutif Robert Ortenzio, et la société de capital-investissement Welsh, Carson, Anderson & Stowe, paiera 16,50 dollars en espèces pour chaque action qui n'est pas déjà détenue par le consortium, a déclaré la société.

Ce prix représente une prime d'environ 18 % par rapport aux actions de Select Medical, société basée en Pennsylvanie, depuis le 24 novembre, date à laquelle Robert Ortenzio a proposé pour la première fois de retirer la société de la cote.

L'entreprise a terminé la journée de lundi à 15 dollars par action et a progressé de plus de 7 % après la fermeture des marchés.

