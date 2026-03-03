L'opérateur de soins de santé Select Medical va être privatisé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de santé Select Medical

SEM.N a annoncé lundi qu'il serait racheté par un consortium pour 16,50 dollars par action en espèces, ce qui représente une valeur d'entreprise de 3,9 milliards de dollars.