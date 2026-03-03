 Aller au contenu principal
L'opérateur de soins de santé Select Medical va être privatisé
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 01:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de santé Select Medical

SEM.N a annoncé lundi qu'il serait racheté par un consortium pour 16,50 dollars par action en espèces, ce qui représente une valeur d'entreprise de 3,9 milliards de dollars.

SELCT MED HLDGS
15,005 USD NYSE +0,30%
