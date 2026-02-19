 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'opérateur de pipelines Kinetik prépare le processus de vente, selon le FT
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 01:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails tirés du rapport aux paragraphes 3 et 5; contexte au paragraphe 2)

Kinetik Holdings KNTK.N , un opérateur de gazoducs dans le bassin du Delaware, envisage une vente suite à une approche de Western Midstream Partners

WES.N , a rapporté le Financial Times mercredi, citant des personnes familières avec le sujet. Ce développement intervient alors que les centres de données à forte consommation d'énergie et l'augmentation des exportations de gaz naturel liquéfié (LNG) font grimper la consommation de gaz aux États-Unis , ce qui incite les producteurs à extraire davantage de combustible du sol.

La société Kinetik, basée au Texas et dont la valeur de marché s'élève à 7,20 milliards de dollars selon les données du LSEG, a commencé à préparer un processus de vente pour évaluer l'intérêt d'acheteurs stratégiques et d'infrastructures après que Western Midstream, soutenu par Occidental Petroleum OXY.N , ait approché la société au cours des dernières semaines, a indiqué le journal.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Les entreprises concernées n'ont pas répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

Les discussions n'en sont qu'à leur début et aucune offre formelle n'a été faite, ajoute le journal.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

Gaz naturel
3,03 USD NYMEX 0,00%
KINETIK HLDGS RG-A
44,550 USD NYSE +8,71%
OCCIDENTAL PETROLEUM
47,220 USD NYSE +2,74%
Pétrole Brent
70,60 USD Ice Europ +0,40%
Pétrole WTI
65,10 USD Ice Europ -0,11%
WEST MIDSTREAM PTR
43,820 USD NYSE -0,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank