L'opérateur de la bourse de Miami International s'envole de 38 % lors de son introduction en bourse de 345 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture de l'ensemble du texte, ajout d'informations et de détails sur MIAX, citations de l'entretien avec le directeur général) par Arasu Kannagi Basil, Anirban Sen et Rishab Shaju

Les actions de Miami International Holdings MIAX.N ont bondi de 38% par rapport à leur prix d'introduction en bourse, évaluant l'opérateur boursier à environ 2,5 milliards de dollars lors de son lancement à New York jeudi.

Le lancement en bourse de MIAX, comme la société est désignée, marque la première cotation d'une grande bourse financière américaine depuis 15 ans, car seule une poignée d'opérateurs boursiers se sont introduits en bourse depuis les années 2000.

Les actions de MIAX, qui tentent de s'introduire en bourse depuis 2022, date à laquelle elle a déposé son premier dossier confidentiel en vue deson introduction en bourse, ont commencé à être négociées à 31,65 dollars l'unité, soit un prix supérieur à celui de l'introduction en bourse, qui est fixé à 23 dollars.

"Nous avons pensé que c'était le bon moment (pour nous d'entrer en bourse) en raison du climat macroéconomique. J'ai également pensé qu'à la mi-août, il n'y aurait pas autant d'activités sur les marchés financiers en ce qui concerne les introductions en bourse, et que nous pourrions attirer l'attention", a déclaré Thomas Gallagher, président-directeur général de MIAX, lors d'une interview accordée à Reuters.

La société basée à Princeton, dans le New Jersey, a vendu 15 millions d'actions au-dessus de la fourchette commercialisée de 19 à 21 dollars l'unité pour lever 345 millions de dollars mercredi, ce qui en fait l'une des plus importantes ventes d'actions d'un opérateur boursier américain.

CME Group CME.O a été la première bourse américaine à entrer en bourse en 2002, tandis que Cboe Global CBOE.Z est entré en bourse en 2010.

Les bourses ont également prospéré cette année, la volatilité accrue des marchés ayant entraîné des volumes d'échanges record et stimulé les bénéfices.

"C'est un secteur de niche, mais les investisseurs s'y sentent à l'aise. MIAX bénéficie clairement de vents contraires pluriannuels dans le domaine des options", a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, fournisseur de recherche et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

L'ACCENT MIS SUR LES OPTIONS

MIAX, qui a été cofondée par Gallagher, a été lancée en 2007 après une vague de consolidation des bourses d'actions et d'options.

MIAX exploite neuf bourses de valeurs mobilières et de produits dérivés et la majorité de ses revenus provient du négoce d'options. Le marché américain des options a connu une croissance explosive depuis la pandémie de Covid-19 et la frénésie des mèmes de 2021.

La société a lancé sa première bourse d'options en 2012 et a gagné des parts de marché sur ses concurrents au cours de la dernière décennie. Au premier semestre 2025, elle détenait une part de marché de 16 % dans le secteur des options aux États-Unis, derrière le NYSE, le Nasdaq et le Cboe, selon l'Options Clearing Corporation.

Bien qu'elle n'ait actuellement aucun produit impliquant des contrats à terme sur crypto-monnaie, MIAX est ouverte aux opportunités d'élargir ses offres pour potentiellement tirer parti de la demande de crypto-monnaie.

"Si un partenaire crypto vient me voir et me dit que nous aimerions créer une coentreprise pour proposer une offre crypto, soit sur votre marché à terme, soit sous la forme d'une option sur un indice crypto, nous sommes prêts à travailler", a déclaré Thomas Gallagher.

MIAXcompte parmi ses principaux investisseurs la société de capital-investissement Warburg Pincus et le géant de la tenue de marché Citadel Securities. Citadel et d'autres sociétés de tenue de marché comme Susquehanna Securities, qui sont également les principaux clients de MIAX, détiennent actuellement une participation d'environ 20 % dans la société.

Les débuts de MIAX interviennent un jour après le lancement en fanfare de la bourse de crypto-monnaies Bullish, dont les actions ont bondi de 84 % après l'ouverture de la bourse mercredi.

JPMorgan Chase, Morgan Stanley et Piper Sandler ont été les principaux souscripteurs de l'offre de MIAX.