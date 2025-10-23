L'opérateur de gazoducs Williams investit 1,9 milliard de dollars dans l'entreprise de GNL de Woodside en Louisiane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le paragraphe 2 est corrigé pour indiquer que Williams détiendra une participation de 10 % dans la société holding de Louisiana LNG, et non dans la société d'infrastructure, et la référence incorrecte au paragraphe 3 concernant la réduction de la participation de Woodside dans le projet est supprimée)

L'opérateur américain de gazoducs Williams WMB.N investira 1,9 milliard de dollars dans le terminal de production et d'exportation de gaz naturel liquéfié de Woodside Energy WDS.AX , d'une valeur de 17,5 milliards de dollars, en cours de construction en Louisiane, ont déclaré les deux entreprises.

En vertu de l'accord, Williams détiendra une participation de 10 % dans la société de portefeuille du projet et 80 % du gazoduc Driftwood qui fournira du gaz naturel au projet GNL de la Louisiane.

En avril, Woodside a vendu une participation de 40 % dans la société d'infrastructure de Louisiana LNG à l'investisseur américain Stonepeak pour 5,7 milliards de dollars.

Woodside a déclaré qu'elle s'attendait à un produit total de 378 millions de dollars de cette dernière transaction, réduisant ses dépenses d'investissement totales pour le projet à 9,9 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 11,8 milliards de dollars.

Les actions de la société australienne ont gagné jusqu'à 4,1 % à 24,11 dollars australiens à Sydney jeudi, atteignant leur plus haut niveau depuis le 17 septembre.

Williams recevra une part de 1,5 million de tonnes métriques par an (mtpa) de la production de Louisiana LNG ainsi que 10 % d'un accord de rachat de 1 mtpa que Woodside a précédemment signé avec Uniper UN0k.DE , ont déclaré les sociétés.

L'administration du président américain Donald Trump a cherché à stimuler la production de pétrole et de gaz et les exportations. Depuis que Donald Trump a repris ses fonctions en janvier, plus de 65 mtpa de capacité supplémentaire de GNL aux États-Unis ont reçu le feu vert financier.

Louisiana LNG, qui devrait avoir une capacité de 16,5 mtpa lorsqu'il produira son premier GNL en 2029, a été le premier projet d'exportation à faire l'objet d'une décision finale d'investissement aux États-Unis en 2025.

Donald Trump a exhorté ses partenaires commerciaux à stimuler les importations d'énergie américaine et a publié une multitude de décrets visant à accélérer la production nationale de pétrole et de gaz.