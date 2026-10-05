L'opérateur de centres de données DayOne annonce une forte hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

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L'opérateur de centres de données DayOne Data Centers a déposé lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, afin de tester l'intérêt des investisseurs pour les introductions en bourse de centres de données dans un contexte de marché difficile.

La société a enregistré une perte nette de 77,2 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 512 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin, contre une perte de 12,6 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 151,5 millions de dollars un an plus tôt.

Cette demande intervient alors que la flambée des rendements obligataires et la hausse des taux d’intérêt assombrissent les perspectives du marché des introductions en bourse pour l’automne, ce qui a entraîné le report de plusieurs introductions majeures .

Les centres de données font également l’objet d’une attention particulière en raison de leur forte consommation d’électricité, d’eau et de terrains, les collectivités locales s’inquiétant de leur impact sur les réseaux électriques, les factures d’énergie et les ressources locales.

La société basée à Singapour développe et exploite des centres de données destinés à des clients du cloud computing et de l’intelligence artificielle, en fournissant des espaces, de l’électricité, des systèmes de refroidissement et une connectivité, principalement dans le cadre de contrats à long terme.

DayOne est présente dans la région Asie-Pacifique et en Europe, notamment en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande, à Hong Kong, au Japon, en Finlande et en Espagne, selon son dossier d’introduction en bourse.

La société GDS Holdings, basée à Shanghai, a créé GDS International à Singapour en 2022, qui a été rebaptisée DayOne en janvier 2025 à la suite de sa scission de la société mère.

La société n’a pas divulgué le montant de l’offre, bien que Reuters ait rapporté en février qu’elle visait à lever jusqu’à 5 milliards de dollars pour une valorisation potentielle de 20 milliards de dollars.

DayOne prévoit d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour développer et construire de nouveaux projets de centres de données, ainsi que pour financer son fonds de roulement et d’autres besoins généraux de l’entreprise.

Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Securities et Citigroup figurent parmi les chefs de file de l’opération. DayOne prévoit de coter ses actions dépositaires américaines (ADS) sur le Nasdaq sous le symbole « DODC ».