L'opérateur de centres de données CyrusOne envisagerait une introduction en bourse en 2027 ; plusieurs banques se positionnent pour jouer un rôle dans cette opération, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Echo Wang

CyrusOne, un opérateur de centres de données détenu par KKR KKR.N et BLK.N Global Infrastructure Partners (filiale de BlackRock), se prépare à entrer en bourse dès 2027, dans le cadre de ce qui pourrait être l'une des plus importantes introductions en bourse du secteur ces dernières années, selon des sources proches du dossier.

Les sociétés de capital-investissement ont rencontré la semaine dernière des banques d’investissement, notamment Goldman Sachs et Morgan Stanley, et ces dernières ont présenté leurs arguments pour jouer un rôle dans cette introduction en bourse, ont indiqué ces sources, qui ont demandé à rester anonymes car les discussions sont confidentielles.

La société n’a pas encore décidé du montant qu’elle compte lever ni de la valorisation qu’elle visera, ont-elles précisé, mais l’une d’entre elles a indiqué qu’une introduction en bourse pourrait permettre de lever environ 5 milliards de dollars. Ces sources ont toutefois souligné que les discussions n’en étaient qu’à un stade précoce et que les détails étaient susceptibles d’évoluer.

BlackRock, KKR, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont refusé de commenter. CyrusOne n’a fait aucun commentaire. CyrusOne rejoindrait ainsi un nombre croissant de grandes introductions en bourse liées aux centres de données et aux infrastructures d’intelligence artificielle, alors que les dépenses en capacité de calcul connaissent une forte hausse. L’opérateur de centres de données Switch a sélectionné des banques chefs de file pour une introduction en bourse qui pourrait valoriser la société à près de 80 milliards de dollars, dette comprise. SB Energy , soutenue par SoftBank, se prépare également à une introduction en bourse aux États-Unis qui pourrait la valoriser à plus de 50 milliards de dollars, tandis que le fournisseur de centres de données Csquare CSQR.N , soutenu par Brookfield, a levé plus d’un milliard de dollars lors de son introduction en bourse le mois dernier.

KKR et GIP ont racheté CyrusOne en 2022 dans le cadre d’une opération évaluée à environ 15 milliards de dollars, dette comprise. Une introduction en bourse leur permettrait de monétiser leur investissement et donnerait à CyrusOne davantage de capitaux pour rembourser la dette contractée afin de développer ses centres de données.

CyrusOne exploite plus de 60 sites de centres de données aux États-Unis, en Europe et au Japon. The Information avait précédemment indiqué que CyrusOne s’apprêtait à mener des entretiens avec des banques.

Les investisseurs en capital-investissement et en infrastructures ont intensifié leurs investissements dans les centres de données et les infrastructures connexes nécessaires à leur développement. KKR a levé ce mois-ci la somme record de 19,2 milliards de dollars pour son dernier fonds d’infrastructure , et a lancé en juin Helix Digital Infrastructure, une nouvelle société dotée d’un capital engagé de plus de 10 milliards de dollars destiné à financer ce développement.