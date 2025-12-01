L'opérateur de centre de données CyrusOne renforce sa capacité de refroidissement après la panne qui a touché le CME Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la date, ajout de détails au paragraphe 2)

L'opérateur de centre de données CyrusOne a installé une capacité de refroidissement de secours supplémentaire dans son centre de données d'Aurora, dans l'Illinois, après qu'un problème survenu la semaine dernière a provoqué une panne chez CME Group CME.O pendant plusieurs heures.

Une panne du système de refroidissement du centre de données vendredi a contraint CME, le plus grand opérateur boursier au monde, à suspendre les transactions sur les actions, les obligations, les matières premières et les devises.

"CyrusOne a rétabli des opérations stables et sûres dans son centre de données Chicago 1 (CHI1) à Aurora, dans l'Illinois", a déclaré la société dans un communiqué lundi. La société a également installé une "redondance supplémentaire" dans les systèmes de refroidissement afin d'améliorer la continuité.

Bloomberg News a rapporté l'information pour la première fois dimanche. CyrusOne n'a pas répondu aux questions supplémentaires de Reuters.

CME Group a vendu le centre de données d'Aurora à CyrusOne en 2016.

CyrusOne, qui exploite plus de 55 centres de données aux États-Unis, en Europe et au Japon, est maintenant détenu par KKR & Co KKR.N et Global Infrastructure Partners.

La panne a mis en évidence la dépendance importante du CME Group à l'égard du site d'Aurora pour ses opérations quotidiennes et l'interconnexion des technologies.

Elle a également mis en évidence la manière dont la multiplication des centres de données gourmands en énergie , due à l'externalisation du stockage et à l'adoption croissante d'applications basées sur l'intelligence artificielle, met à rude épreuve les systèmes de refroidissement.