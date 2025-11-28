L'opérateur de centre de données CyrusOne déclare travailler sur le problème du centre de données à l'origine de la panne du CME

L'opérateur de centre de données CyrusOne a déclaré vendredi que ses ingénieurs travaillent au rétablissement du service dans une installation à Chicago qui a affecté des clients, dont l'opérateur boursier CME Group.