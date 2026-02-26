L'opérateur de casinos PENN fait un bond en avant après avoir renoué avec les bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

26 février - ** Les actions de PENN Entertainment PENN.O augmentent deprès de 15 % à 14 $dans les échanges matinaux

** PENN annonce un bénéfice ajusté de 7 cents par action au quatrième trimestre, contre une perte ajustée de 44 cents par action un an plus tôt

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 1,8 milliard de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,76 milliard de dollars (données compilées par LSEG) ** PENN attribue les bénéfices à la forte performance de son portefeuille diversifié de vente au détail

** Au troisième trimestre, Co a déclaré une perte ajustée de 22 cents par action **En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 2,5 % depuis le début de l'année