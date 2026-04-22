L'opérateur boursier de Toronto achète les unités Canada et Australie de Cboe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long de l'article avec des extraits de l'entretien avec le directeur général de TMX) par Anirban Sen et Prakhar Srivastava

Le Groupe TMX X.TO a convenu mercredi d'acheter les activités canadiennes et australiennes de Cboe Global Markets CBOE.Z pour 300 millions de dollars, dans le cadre d'une opération qui renforce la présence du propriétaire de la Bourse de Toronto dans l'industrie minière.

"(Cette transaction) nous permet de nous implanter sur un nouveau marché à l'autre bout du monde, qui se trouve être le deuxième marché de ressources minières le plus important au monde. Il s'agit donc d'une solution naturelle et solide pour nous", a déclaré John McKenzie, directeur général de TMX, lors d'une interview, en faisant référence à la position de l'Australie dans l'industrie minière mondiale.

La transaction, qui permettra également à TMX de se concentrer sur des secteurs à plus forte croissance tels que les produits dérivés, les actifs numériques et les marchés prédictifs, comprend les bourses Cboe Canada et Cboe Australia.

Les activités de Cboe au Canada et en Australie ont généré des revenus d'environ 87 millions de dollars en 2025, et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements d'environ 25 millions de dollars, ont indiqué les sociétés.

La transaction devrait être financée par une combinaison de liquidités et de dettes, a indiqué David Arnold, directeur financier de TMX, aux analystes plus tôt mercredi.

Pour Cboe, il s'agit d'une étape clé dans le réalignement stratégique de la société annoncé en octobre de l'année dernière , lorsqu'elle a déclaré qu'elle étudierait la possibilité de vendre les deux unités dans le cadre d'un examen plus large de son portefeuille.

En juillet de l'année dernière, Cboe a également décidé de mettre fin à ses activités sur le marché japonais des actions , invoquant l'évolution des conditions commerciales qui remettaient en cause la viabilité financière du maintien de ses activités sur le marché des actions dans le pays.

Craig Donohue, directeur général de Cboe, a déclaré que l'opération permettrait à l'entreprise de réaffecter ses ressources et ses capitaux au renforcement de ses activités de base en vue d'une croissance et d'une rentabilité accrues, tout en recherchant des opportunités dans des domaines nouveaux et émergents.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires, et les acquisitions de Cboe Australia et de Cboe Canada devraient être conclues séparément après l'obtention des approbations requises.

McKenzie a déclaré qu'il était utile que Cboe rende publique son intention stratégique.

"Cela a créé un processus concurrentiel en termes de nombreux acteurs qui ont montré de l'intérêt pour les actifs, mais cela nous a également permis d'avoir des discussions avancées avec les organismes de réglementation, à la fois au Canada et en Australie ", a-t-il déclaré.

Barclays est le conseil financier de Cboe, tandis que Sidley Austin, Blake, Cassels & Graydon et Mallesons sont les conseillers juridiques. Canaccord Genuity et Macquarie Capital ont conseillé TMX dans le cadre de l'opération.