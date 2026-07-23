L'opérateur boursier de Singapour va élargir son offre de produits dérivés dans le cadre d'un nouvel accord avec MSCI

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La Bourse de Singapour SGXL.SI a annoncé jeudi avoir signé un nouvel accord de licence avec le fournisseur mondial d'indices MSCI MSCI.N , dans le but d'élargir son offre de produits dérivés.

Voici quelques détails fournis par la Bourse:

* Cet accord permettra à l'opérateur boursier de Singapour de lancer jusqu'à 100 nouveaux contrats dérivés.

* La phase initiale comprendra environ 40 contrats à terme et d'options, couvrant les indices de référence mondiaux phares de MSCI pour les marchés développés, les principaux indices nationaux de la région Asie-Pacifique, ainsi que les indices sectoriels des marchés émergents d'Asie.

* Cette expansion vise à élargir l’offre de produits dérivés sur actions de la SGX au-delà de l’accès actuel de la bourse aux principales expositions asiatiques, afin d’inclure également les expositions mondiales, régionales et sectorielles que les investisseurs utilisent pour allouer leurs capitaux et gérer leurs risques.

* "Alors que les portefeuilles sont de plus en plus gérés à l’échelle régionale, thématique et selon des suites d’indices de référence, notre gamme complète MSCI offre aux investisseurs une plateforme plus large pour gérer le risque actions mondial via une place boursière de confiance", a déclaré Loh Boon Chye, directeur général de SGX.

* En début de semaine, la bourse a également annoncé qu’elle allait introduire des certificats de dépôt pour SpaceX < SPCX.O > d’Elon Musk, la société de VTC Grab < GRAB.O > et le conglomérat technologique Sea < SE.N >