 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 721,50
+0,75%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Opep + vers une nouvelle augmentation de la production de pétrole ?
information fournie par AOF 03/09/2025 à 17:31

(AOF) - L'Opep +, qui se réunira lors d'une réunion ce week-end pour décider de la production d'octobre, décidera si elle augmente encore celle-ci, selon deux sources au fait du dossier, comme le rapporte Reuters. Le cartel pourrait augmenter sa production d'environ 1,65 million de barils par jour, l'équivalent de 1,6% de la demande mondiale. L'Opep +, qui est engagée dans un processus d'augmentation de sa production depuis plusieurs mois, aurait ainsi plus d'un an d'avance sur son calendrier initial.

Dans le sillage de cette information, les cours de l'or noir reculaient nettement ce mercredi en fin de journée. Le Brent fléchissait de 2,18% à 67,63 dollars et son homologue américain - le WTI- de 2,39% à 64,02 dollars.

OPEP
Pétrole et parapétrolier
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    Les Bourses européennes terminent dans le vert
    information fournie par AFP 03.09.2025 17:46 

    Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi, portées par la dynamique de la tech et les espoirs de baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui éclipsent les craintes des investisseurs sur la soutenabilité des dettes publiques. Paris ... Lire la suite

  • Point Marchés - Comment aborder la rentrée ?
    Point Marchés - Comment aborder la rentrée ?
    information fournie par Sycomore AM 03.09.2025 17:04 

    Alexandre Taieb, Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, revient sur les grandes tendances qui ont façonné les marchés au cours des dernières semaines. Il livre également ses perspectives et sa stratégie d'allocation d'actifs.

  • Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: NVIDIA, CAC 40, S&P500, LVMH, Apple, EUR/CHF, Verallia
    Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: NVIDIA, CAC 40, S&P500, LVMH, Apple, EUR/CHF, Verallia
    information fournie par SG Bourse 03.09.2025 16:50 

    🎙️ 📢 Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama ! 📆 📊 Cette semaine vous avez rendez-vous avec Dorian Abadie de Meilleur Taux Placement, ... Lire la suite

  • ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Les voitures thermiques vraiment interdites en 2035? Le doute monte face à de possibles "revirements" de Bruxelles
    information fournie par Boursorama avec Media Services 03.09.2025 16:37 

    Le cap fixé par le Parlement européen pour la fin des moteurs thermiques à l'horizon 2035 va être rééxaminé l'an prochain, dans le cadre d'une "clause de revoyure" qui alimentent les craintes des secteurs engagés dans l'électrification du parc automobile. A l'instar ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank