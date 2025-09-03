L'Opep + vers une nouvelle augmentation de la production de pétrole ?

(AOF) - L'Opep +, qui se réunira lors d'une réunion ce week-end pour décider de la production d'octobre, décidera si elle augmente encore celle-ci, selon deux sources au fait du dossier, comme le rapporte Reuters. Le cartel pourrait augmenter sa production d'environ 1,65 million de barils par jour, l'équivalent de 1,6% de la demande mondiale. L'Opep +, qui est engagée dans un processus d'augmentation de sa production depuis plusieurs mois, aurait ainsi plus d'un an d'avance sur son calendrier initial.

Dans le sillage de cette information, les cours de l'or noir reculaient nettement ce mercredi en fin de journée. Le Brent fléchissait de 2,18% à 67,63 dollars et son homologue américain - le WTI- de 2,39% à 64,02 dollars.